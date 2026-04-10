Τραμπ: Φορτώνουμε τα πλοία μας με «τα καλύτερα πυρομαχικά», θα τα χρησιμοποιήσουμε αν δεν υπάρξει συμφωνία με το Ιράν
Τραμπ: Φορτώνουμε τα πλοία μας με «τα καλύτερα πυρομαχικά», θα τα χρησιμοποιήσουμε αν δεν υπάρξει συμφωνία με το Ιράν
«Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους για τους οποίους δεν ξέρουμε αν λένε την αλήθεια ή όχι» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να επαναλάβουν στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, εάν οι ειρηνευτικές συνομιλίες που διεξάγονται στο Πακιστάν δεν οδηγήσουν σε συμφωνία, μετά την προσωρινή εκεχειρία δύο εβδομάδων που επιτεύχθηκε τη Μεγάλη Τρίτη.
Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα New York Post, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι αμερικανικά πολεμικά πλοία εξοπλίζονται εκ νέου με προηγμένα οπλικά συστήματα, ενόψει του ενδεχομένου επανέναρξης των επιχειρήσεων κατά του Ιράν, εφόσον οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν.
Οι δηλώσεις έγιναν λίγο μετά την αναχώρηση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς προς το Ισλαμαμπάντ, όπου πρόκειται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας ειρήνης.
«Θα γνωρίζουμε μέσα σε περίπου 24 ώρες αν οι συνομιλίες θα έχουν αποτέλεσμα», δήλωσε ο Τραμπ, εκφράζοντας επιφυλακτικότητα ως προς τη στάση της ιρανικής πλευράς. Όπως υποστήριξε, οι ΗΠΑ έχουν ήδη προχωρήσει στην ενίσχυση των ναυτικών δυνάμεων με προηγμένο στρατιωτικό εξοπλισμό, υπογραμμίζοντας ότι, σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, τα όπλα αυτά θα χρησιμοποιηθούν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν αναμένεται να εκπροσωπηθεί στις συνομιλίες από τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Κατά τις προηγούμενες επαφές πριν την έναρξη των εχθροπραξιών, η Τεχεράνη είχε τονίσει ότι θεωρεί αναφαίρετο δικαίωμά της τον εμπλουτισμό ουρανίου.
Ο Τραμπ εξέφρασε αμφιβολίες για τις προθέσεις της ιρανικής ηγεσίας, σημειώνοντας ότι οι θέσεις που παρουσιάζονται στις κατ’ ιδίαν συνομιλίες διαφοροποιούνται από τις δημόσιες δηλώσεις.
«Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους για τους οποίους δεν ξέρουμε αν λένε την αλήθεια ή όχι», δήλωσε ο Τραμπ. Μπροστά μας, λένε ότι ξεφορτώνονται όλα τα πυρηνικά όπλα, ότι όλα έχουν εξαφανιστεί. Και μετά βγαίνουν στον Τύπο και λένε: «Όχι, θέλουμε να εμπλουτίζουμε». Οπότε θα το μάθουμε».
Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα New York Post, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι αμερικανικά πολεμικά πλοία εξοπλίζονται εκ νέου με προηγμένα οπλικά συστήματα, ενόψει του ενδεχομένου επανέναρξης των επιχειρήσεων κατά του Ιράν, εφόσον οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν.
Οι δηλώσεις έγιναν λίγο μετά την αναχώρηση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς προς το Ισλαμαμπάντ, όπου πρόκειται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας ειρήνης.
«Θα γνωρίζουμε μέσα σε περίπου 24 ώρες αν οι συνομιλίες θα έχουν αποτέλεσμα», δήλωσε ο Τραμπ, εκφράζοντας επιφυλακτικότητα ως προς τη στάση της ιρανικής πλευράς. Όπως υποστήριξε, οι ΗΠΑ έχουν ήδη προχωρήσει στην ενίσχυση των ναυτικών δυνάμεων με προηγμένο στρατιωτικό εξοπλισμό, υπογραμμίζοντας ότι, σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, τα όπλα αυτά θα χρησιμοποιηθούν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν αναμένεται να εκπροσωπηθεί στις συνομιλίες από τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Κατά τις προηγούμενες επαφές πριν την έναρξη των εχθροπραξιών, η Τεχεράνη είχε τονίσει ότι θεωρεί αναφαίρετο δικαίωμά της τον εμπλουτισμό ουρανίου.
Ο Τραμπ εξέφρασε αμφιβολίες για τις προθέσεις της ιρανικής ηγεσίας, σημειώνοντας ότι οι θέσεις που παρουσιάζονται στις κατ’ ιδίαν συνομιλίες διαφοροποιούνται από τις δημόσιες δηλώσεις.
«Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους για τους οποίους δεν ξέρουμε αν λένε την αλήθεια ή όχι», δήλωσε ο Τραμπ. Μπροστά μας, λένε ότι ξεφορτώνονται όλα τα πυρηνικά όπλα, ότι όλα έχουν εξαφανιστεί. Και μετά βγαίνουν στον Τύπο και λένε: «Όχι, θέλουμε να εμπλουτίζουμε». Οπότε θα το μάθουμε».
