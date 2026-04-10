Συνελήφθη στη Λάρνακα ο «ειδικός» στη μεταφυσική και τις λύσεις προβλημάτων που έψαχνε η Τουρκία, πώς εξαπατούσε πολίτες
Διαφήμιζε τον εαυτό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως άνθρωπο με ειδικές γνώσεις στις θρησκευτικές πρακτικές και στις λεγόμενες τελετές λύσης προβλημάτων
Στη Λάρνακα κατέληξε η διαδρομή του Χακάν Ερκάν, ενός 36χρονου Τούρκου που παρουσιαζόταν ως «μεταφυσικός ειδικός» και καταζητείτο στην Τουρκία για υποθέσεις απάτης, απειλών και εξύβρισης.
Ο Ερκάν συνελήφθη στην Κύπρο αφού φαίνεται να είχε εισέλθει παράνομα στις ελεύθερες περιοχές από μη ελεγχόμενο σημείο της πράσινης γραμμής από τα κατεχόμενα.
Ο Ερκάν, σύμφωνα με πληροφορίες, διαφήμιζε τον εαυτό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως άνθρωπο με ειδικές γνώσεις στη «μεταφυσική», στις θρησκευτικές πρακτικές και στις λεγόμενες τελετές λύσης προβλημάτων.
Με αυτό το προσωπείο φέρεται να προσέγγιζε θύματα και να τους αποσπούσε χρήματα, εκμεταλλευόμενος τα θρησκευτικά τους αισθήματα και τον φόβο τους.
Η μέθοδος που περιγράφουν ρεπορτάζ τουρκικών ΜΜΕ είναι αποκαλυπτική.
Σε πρόσφατη υπόθεση που δημοσιοποίησε το tv100, μια 66χρονη γυναίκα στην Κωνσταντινούπολη είδε στο Instagram διαφήμιση του λογαριασμού «Hakan Erkan Official», πάτησε σύνδεσμο που την οδήγησε απευθείας σε κανάλι WhatsApp και, ύστερα από μια σύντομη διαδικασία πειθούς, της ζητήθηκαν χρήματα με διάφορες υποσχέσεις. Όταν τα κατέβαλε, δεν πήρε πίσω ούτε τα χρήματά της ούτε απάντηση.
Οι ίδιες πηγές σημείωναν επίσης ότι υπήρχαν σε βάρος του εκκρεμείς διαδικασίες για αναρτήσεις με βαριές προσβολές κατά κρατικών αξιωματούχων, δικαστών και εισαγγελέων στην Τουρκία.
Τα στοιχεία για τις προηγούμενες καταδίκες, τον αριθμό των υποθέσεων και τις εκκρεμείς διώξεις προέρχονται από τουρκικά και τουρκοκυπριακά δημοσιεύματα και όχι, μέχρι στιγμής, από επίσημη δημόσια ανακοίνωση των τουρκικών αρχών.
Από τα «θαύματα» στα εμβάσματαΗ υπόθεση έχει όλα τα στοιχεία της κλασικής απάτης που χρησιμοποιεί τον μυστικισμό για να φαίνεται πιο πειστική σε απελπισμένους ανθρώπους.
Βαρύ ποινικό παρελθόνΤα τουρκικά δημοσιεύματα που είχαν προηγηθεί ήδη από τον Φεβρουάριο έκαναν λόγο για άνθρωπο με πλούσιο ποινικό μητρώο. Συγκεκριμένα, αναφερόταν ότι ο Ερκάν είχε εμπλακεί σε εννέα διαφορετικές υποθέσεις, ότι αναζητείτο για τρεις διαφορετικές κατηγορίες και ότι είχε ήδη φυλακιστεί τρεις φορές για αδικήματα που σχετίζονται με απάτη, απειλές και εξύβριση.
Το προφίλ που είχε στήσειΠαρουσιαζόταν ως θρησκευτικός μελετητής, ισχυριζόταν ότι προερχόταν από οικογένεια «γνώσης και σοφίας», ότι ο πατέρας του ήταν δάσκαλος σε της περιοχής Φατίχ στην Κωνσταντινούπολη και ότι είχε σχέση με τη διδασκαλία θρησκευτικών και παραθρησκευτικών πρακτικών. Διαχειριζόταν επίσης και ιστοσελίδα για «τελετές μαγείας».
Η διαδρομή προς την ΚύπροΉδη από τις 14 Φεβρουαρίου τουρκοκυπριακά μέσα, όπως το Kıbrıs Postası, το Gündem Kıbrıs και η Giynik Gazetesi, μετέδιδαν ότι ο Ερκάν είχε διαφύγει παράνομα στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου και ότι δεν υπήρχε τότε επίσημη τοποθέτηση των αρχών. Σχεδόν δύο μήνες αργότερα, αποκαλύφθηκε ότι ο 36χρονος είχε τελικά περάσει και στις ελεύθερες περιοχές, όπου και συνελήφθη στη Λάρνακα.
Πως θα απελαθεί;Μένει πλέον να φανεί ποια ακριβώς διαδικασία θα ακολουθηθεί από τις κυπριακές αρχές, ποιο είναι το καθεστώς παραμονής του στην Κυπριακή Δημοκρατία και κατά πόσο θα κινηθούν διαδικασίες σε συνεργασία με την Τουρκία ή μέσω άλλων διακρατικών διαύλων.
Η απευθείας απέλαση είναι αδύνατη καθώς η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ δεν μπορεί να δοθεί ούτε στο ψευδοκράτος, αφού πρόκειται για παράνομο μόρφωμα που δεν αναγνωρίζεται από κανένα κράτος. Σε άλλες περιπτώσεις οι καταζητούμενοι μεταφέρονταν στην Ελλάδα και η Ελλάδα τους παρέδιδε στη Τουρκία.
