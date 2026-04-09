«Θα τους χτυπήσουμε όπως χρειαστεί»: Η ανακοίνωση του Νετανιάχου μετά την δολοφονία του ανιψιού του ηγέτη της Χεζμπολάχ

Ναΐμ Κασέμ, του ηγέτη της σιιτικής φιλοϊρανικής οργάνωσης



Η ανακοίνωση για την δολοφονία του Χαρσί ήρθε από τον IDF. «Χθες, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε πλήγμα στην περιοχή της Βηρυτού και εξόντωσε τον Αλί Γιουσούφ Χαρσί, προσωπικό γραμματέα και ανιψιό του ηγέτη της Χεζμπολάχ», αναφέρεται στην στρατιωτική ανακοίνωση όπου διευκρινίζεται ότι ήταν «στενός συνεργάτης και προσωπικός σύμβουλος» του Ναΐμ Κάσεμ και «έπαιζε κεντρικό ρόλο στην διαχείριση και την ασφάλεια του γραφείου του».



«Το Ισραήλ θα πλήξει το φιλοϊρανικό ισλαμιστικό κίνημα Χεζμπολάχ , όπου χρειαστεί» δήλωσε σήμερα από τη μεριά του ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου , την επομένη των φονικών πληγμάτων που εξαπέλυσε το Ισραήλ στον Λίβανο και μετά τη δολοφονία του ανιψιού και προσωπικού γραμματέα του Ναΐμ Κάσεμ

«Θα συνεχίσουμε να πλήττουμε τη Χεζμπολάχ με δύναμη, ακρίβεια και αποφασιστικότητα», έγραψε στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X. «Το μήνυμά μας είναι σαφές: όποιος επιτίθεται σε Ισραηλινούς αμάχους θα πληγεί. Θα συνεχίσουμε να πλήττουμε τη Χεζμπολάχ παντού όπου χρειαστεί, μέχρι να έχουμε αποκαταστήσει πλήρως την ασφάλεια για τους κατοίκους του βόρειου» Ισραήλ, πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο, μη οριστικό απολογισμό που ανακοινώθηκε πριν από λίγο, τα χθεσινά ταυτόχρονα ισραηλινά πλήγματα που εξαπολύθηκαν χωρίς προειδοποίηση και έθεσαν στο στόχαστρο το κέντρο της Βηρυτού και πολλές άλλες περιοχές του Λιβάνου, προκάλεσαν τον θάνατο 203 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 1.000.«Ο απολογισμός της επίθεσης στον Λίβανο είναι 203 νεκροί και περισσότεροι από 1.000 τραυματίες», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου Ρακάν Νασρεντίν.Το υπουργείο του είχε καταγράψει 182 θανάτους και 890 τραυματίες χθες.