Τα δάκρυα της Μία Καλίφα για τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο: Οι φόροι μου στις ΗΠΑ χρηματοδοτούν την επίθεση στην ίδια μου την πατρίδα
ΚΟΣΜΟΣ
Μία Καλίφα Ισραήλ Βομβαρδισμοί Λίβανος

«Στέλνουμε ανθρώπους να διερευνήσουν τη ζωή στη Σελήνη, ενώ βομβαρδίζουμε ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι δυστοπικό» αναφέρει στο βίντεο που ανάρτησε το 33χρονο μοντέλο

166 ΣΧΟΛΙΑ
Με δάκρυα στα μάτια εμφανίστηκε μπροστά στην κάμερά της η γνωστή Αμερικανο-λιβανέζα παραγωγός περιεχομένου για ενήλικες, Μία Καλίφα μετά χθεσινή σφοδρή επίθεση στη Βηρυτό.

Η 33χρονη αντέδρασε στις μαζικές αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο χθες που φέρεται να προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 250 ανθρώπων. Χαρακτήρισε την κλιμάκωση της βίας ως «ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα να παρακολουθεί κανείς», επισημαίνοντας τις περιοχές με άμαχο πληθυσμό που επλήγησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Οι επιδρομές, που περιγράφονται ως οι μεγαλύτερες του Ισραήλ στην εν εξελίξει σύγκρουση της Μέσης Ανατολής πραγματοποιήθηκαν παρά την εύθραυστη εικόνα εκεχειρίας. 

Παράλληλα, η Μία Καλίφα ανέφερε πως «δεν ξέρει πώς να συμβιβαστεί» με το γεγονός πως οι φόροι της στις ΗΠΑ επί της ουσίας χρηματοδοτούν τις επιθέσεις στην πατρίδα της. Την ίδια στιγμή, στην περιγραφή της ανάρτησής της γράφει: «Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είναι τρομοκρατικά, φασιστικά κράτη, και κάποια μέρα θα κληθούν να λογοδοτήσουν και οι δύο στη Χάγη».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mia K. (@miakhalifa)


Αναλυτικά όσα είπε η παραγωγός περιεχομένου για ενήλικες σε βίντεο που ανέβασε στα social media: «Σήμερα ήταν μια από τις πιο δύσκολες στιγμές που έχω δει εδώ και πολύ καιρό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτό λέει πολλά, γιατί βλέπουμε μια γενοκτονία να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας εδώ και δεκαετίες, αλλά ακόμα πιο έντονα τα τελευταία τρία, τέσσερα χρόνια. 

Έγιναν 160 αεροπορικές επιδρομές σε 10 λεπτά εναντίον κατοικιών, σχολείων, νοσοκομείων, υποδομών για τον πληθυσμό, νεκροταφείων με νεκρικές πομπές. Ολα αυτά εν μέσω εκεχειρίας. Δεν ξέρω πώς να συμβιβαστώ με το γεγονός ότι οι φόροι μου χρηματοδοτούν κάτι τέτοιο στην πατρίδα μου.

Δεν μου αρέσει. Νιώθω ότι είναι πραγματικά σημαντικό να βγω εδώ και να μιλήσω και να το πω αυτό, αλλά δεν βρίσκω τα λόγια. Το μόνο που μπορώ να κάνω μερικές φορές είναι να αναδημοσιεύω τις φωνές άλλων ανθρώπων που μπορούν να το εκφράσουν λίγο καλύτερα, με λίγο περισσότερη συναισθηματική απόσταση. Αλλά τι συμβαίνει; Στέλνουμε ανθρώπους να διερευνήσουν τη ζωή στη Σελήνη, ενώ βομβαρδίζουμε ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι δυστοπικό. Είναι τρελό. 

Πότε θα είναι αρκετά; Πότε θα σταματήσει; Οι σκέψεις μου είναι με όλους στον Λίβανο αυτή τη στιγμή. Η καρδιά μου είναι μαζί σας. Δεν θέλω να έρθω εδώ και να κλάψω, γιατί είμαι τόσο τυχερή. Είμαι τόσο τυχερή, αλλά...».

Τα σχόλια πάντως στην ανάρτησή της δεν ήταν όλα υποστηρικτικά καθώς αρκετοί χαρακτήρισαν «κροκοδείλια» τα δάκρυά της για τον Λίβανο καθώς εδώ και πολλά χρόνια ζει στις ΗΠΑ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης