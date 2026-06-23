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Παγώνει η Ουγγαρία την ενταξιακή διαδικασία για Ουκρανία και Μολδαβία
Παγώνει η Ουγγαρία την ενταξιακή διαδικασία για Ουκρανία και Μολδαβία
Η Βουδαπέστη έχει διαφωνίες με την κοινή θέση άλλων 26 εταίρων – Πολιτικά συνδεδεμένες οι αιτήσεις των δύο χωρών
Η Ουγγαρία έχει καθυστερήσει βασικό διαδικαστικό βήμα που απαιτείται για την προώθηση των αιτήσεων ένταξης στην ΕΕ της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν ανώνυμα στο Politico.
Οι δύο υποψήφιες προς ένταξη πέρασαν ένα σημαντικό ορόσημο όταν οι χώρες της ΕΕ ενέκριναν ομόφωνα, στις 15 Ιουνίου, το άνοιγμα του πρώτου επίσημου διαπραγματευτικού κεφαλαίου και για τις δύο χώρες. Την κίνηση είχε μπλοκάρει για χρόνια ο πρώην πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος αντιτασσόταν στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ.
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις της Ουκρανίας και της Μολδαβίας είναι πολιτικά συνδεδεμένες, οπότε η μία δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την άλλη.
Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ουκρανίας Τάρας Κάτσκα είχε δηλώσει προ ημερών στο Politico ότι το Κίεβο στοχεύει στο άνοιγμα και των έξι διαπραγματευτικών κεφαλαίων έως τα μέσα Ιουλίου.
Ωστόσο, αυτό το χρονοδιάγραμμα κινδυνεύει, καθώς την Τρίτη η Ουγγαρία αντιτάχθηκε στην αποστολή επιστολής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκ μέρους των 27 κρατών μελών της Ένωσης, η οποία θα διατυπώνει την κοινή θέση των πρωτευουσών της ΕΕ. Η Ουγγαρία ήταν η μόνη χώρα που αντιτάχθηκε σε αυτήν την κίνηση, η οποία απαιτεί ομόφωνη έγκριση, που θα συζητηθεί εκ νέου την επόμενη εβδομάδα, ανέφεραν οι διπλωμάτες.
Η κίνηση, όπως σχολιάζει το Politico, είναι σύμφωνη με τη ψυχρή στάση του πρωθυπουργού Πέτερ Μάγιαρ απέναντι στην ένταξη της Ουκρανίας.
Αν και ο Μαγιάρ δεν αντιτάχθηκε στο άνοιγμα του πρώτου κεφαλαίου για την Ουκρανία, η κυβέρνησή του επέμεινε να διαγραφούν από τα γραπτά συμπεράσματα της συνάντησης των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες την περασμένη εβδομάδα οι λέξεις «το συντομότερο δυνατό» όσον αφορά την ένταξη του Κιέβου στην ΕΕ.
Δεν θεωρούμε ότι η ταυτόχρονη έναρξη και των έξι διαθέσιμων θεματικών ενοτήτων είναι καλή ιδέα, εν μέρει επειδή το μελάνι της πρώτης δεν έχει ακόμη στεγνώσει, και εν μέρει επειδή θα έστελνε λάθος μήνυμα στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων — τη Σερβία, την Αλβανία, το Μαυροβούνιο και τη Βόρεια Μακεδονία — που έχουν αφιερώσει χρόνια προσπαθειών για την ένταξή τους στην ΕΕ, είχε σχολιάσει ο Μάγιαρ από τις Βρυξέλλες.
Οι δύο υποψήφιες προς ένταξη πέρασαν ένα σημαντικό ορόσημο όταν οι χώρες της ΕΕ ενέκριναν ομόφωνα, στις 15 Ιουνίου, το άνοιγμα του πρώτου επίσημου διαπραγματευτικού κεφαλαίου και για τις δύο χώρες. Την κίνηση είχε μπλοκάρει για χρόνια ο πρώην πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος αντιτασσόταν στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ.
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις της Ουκρανίας και της Μολδαβίας είναι πολιτικά συνδεδεμένες, οπότε η μία δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την άλλη.
Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ουκρανίας Τάρας Κάτσκα είχε δηλώσει προ ημερών στο Politico ότι το Κίεβο στοχεύει στο άνοιγμα και των έξι διαπραγματευτικών κεφαλαίων έως τα μέσα Ιουλίου.
Ωστόσο, αυτό το χρονοδιάγραμμα κινδυνεύει, καθώς την Τρίτη η Ουγγαρία αντιτάχθηκε στην αποστολή επιστολής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκ μέρους των 27 κρατών μελών της Ένωσης, η οποία θα διατυπώνει την κοινή θέση των πρωτευουσών της ΕΕ. Η Ουγγαρία ήταν η μόνη χώρα που αντιτάχθηκε σε αυτήν την κίνηση, η οποία απαιτεί ομόφωνη έγκριση, που θα συζητηθεί εκ νέου την επόμενη εβδομάδα, ανέφεραν οι διπλωμάτες.
Η κίνηση, όπως σχολιάζει το Politico, είναι σύμφωνη με τη ψυχρή στάση του πρωθυπουργού Πέτερ Μάγιαρ απέναντι στην ένταξη της Ουκρανίας.
Αν και ο Μαγιάρ δεν αντιτάχθηκε στο άνοιγμα του πρώτου κεφαλαίου για την Ουκρανία, η κυβέρνησή του επέμεινε να διαγραφούν από τα γραπτά συμπεράσματα της συνάντησης των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες την περασμένη εβδομάδα οι λέξεις «το συντομότερο δυνατό» όσον αφορά την ένταξη του Κιέβου στην ΕΕ.
Δεν θεωρούμε ότι η ταυτόχρονη έναρξη και των έξι διαθέσιμων θεματικών ενοτήτων είναι καλή ιδέα, εν μέρει επειδή το μελάνι της πρώτης δεν έχει ακόμη στεγνώσει, και εν μέρει επειδή θα έστελνε λάθος μήνυμα στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων — τη Σερβία, την Αλβανία, το Μαυροβούνιο και τη Βόρεια Μακεδονία — που έχουν αφιερώσει χρόνια προσπαθειών για την ένταξή τους στην ΕΕ, είχε σχολιάσει ο Μάγιαρ από τις Βρυξέλλες.
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