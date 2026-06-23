Τουλάχιστον εννέα νεκροί στην Ουκρανία εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων
Τουλάχιστον εννέα νεκροί στην Ουκρανία εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων
Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις βομβαρδίζουν σχεδόν καθημερινά την Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ξεκίνησε η επίθεση της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα
Τουλάχιστον εννέα άμαχοι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών επιθέσεων σήμερα στη νότια και κεντρική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Στην πόλη Κριβί Ριχ της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, ρωσική πυραυλική επίθεση εναντίον μη στρατιωτικών υποδομών στοίχισε τη ζωή σε δύο άνδρες και μια γυναίκα, ενώ προκάλεσε τον τραυματισμό 26 ανθρώπων, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χανζά.
Σύμφωνα με τον ίδιο, άλλοι τρεις άμαχοι – δύο γυναίκες κι ένας άνδρας – βρήκαν τον θάνατο και έξι τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στη Νικόπολη.
Στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, μία νεκρή και δύο τραυματίες ήταν ο απολογισμός ρωσικού βομβαρδισμού στην κοινότητα Μαρίβκα, όπως ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φέντοροφ μέσω Telegram.
Μια γυναίκα βρήκε επίσης τον θάνατο εξαιτίας ρωσικού πλήγματος στη Χερσώνα, αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Προκούντιν.
Σε παραλία της Οδησσού, μια 26χρονη έχασε τη ζωή της κατά την επιδρομή ρωσικών drones, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία, συμπληρώνοντας πως ένας άνδρας σκοτώθηκε λίγο μακρύτερα σε ρωσικό βομβαρδισμό.
Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις βομβαρδίζουν σχεδόν καθημερινά την Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ξεκίνησε η επίθεση της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα.
Ο πόλεμος εξελίχθηκε στη φονικότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν βαλτώσει.
Στην πόλη Κριβί Ριχ της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, ρωσική πυραυλική επίθεση εναντίον μη στρατιωτικών υποδομών στοίχισε τη ζωή σε δύο άνδρες και μια γυναίκα, ενώ προκάλεσε τον τραυματισμό 26 ανθρώπων, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χανζά.
Σύμφωνα με τον ίδιο, άλλοι τρεις άμαχοι – δύο γυναίκες κι ένας άνδρας – βρήκαν τον θάνατο και έξι τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στη Νικόπολη.
Зараз у Кривому Розі триває ліквідація наслідків російського ракетного удару по місту. Росіяни вдарили просто по цивільній інфраструктурі. Рятувальники вже загасили пожежу. Станом на зараз, на жаль, відомо про трьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Більш ніж 20 людей… pic.twitter.com/AKELHqSml6— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 23, 2026
Στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, μία νεκρή και δύο τραυματίες ήταν ο απολογισμός ρωσικού βομβαρδισμού στην κοινότητα Μαρίβκα, όπως ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φέντοροφ μέσω Telegram.
Μια γυναίκα βρήκε επίσης τον θάνατο εξαιτίας ρωσικού πλήγματος στη Χερσώνα, αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Προκούντιν.
Σε παραλία της Οδησσού, μια 26χρονη έχασε τη ζωή της κατά την επιδρομή ρωσικών drones, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία, συμπληρώνοντας πως ένας άνδρας σκοτώθηκε λίγο μακρύτερα σε ρωσικό βομβαρδισμό.
Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις βομβαρδίζουν σχεδόν καθημερινά την Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ξεκίνησε η επίθεση της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα.
Ο πόλεμος εξελίχθηκε στη φονικότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν βαλτώσει.
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