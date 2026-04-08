Η Ταϊλάνδη επιβεβαίωσε τρεις θανάτους στο πλοίο που δέχθηκε επίθεση στα Στενά του Ορμούζ
Η Ταϊλάνδη επιβεβαίωσε τρεις θανάτους στο πλοίο που δέχθηκε επίθεση στα Στενά του Ορμούζ
Είχε ανακοινωθεί ότι 20 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από το Πολεμικό Ναυτικό του Ομάν μετά την επίθεση
Τα τρία μέλη του πληρώματος του πλοίου με σημαία Ταϊλάνδης, που υπέστη επίθεση στα Στενά του Ορμούζ τον περασμένο μήνα, τα οποία αγνοούνταν, είναι νεκρά, δήλωσε σήμερα (8/4) σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Εξωτερικών, Σιχασάκ Πουανγκετκέοου.
Η Ταϊλάνδη είχε ανακοινώσει ότι 20 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από το Πολεμικό Ναυτικό του Ομάν μετά την επίθεση, που είχε προκαλέσει έκρηξη στην πρύμνη και πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο.
Ένα ταϊλανδικό πετρελαιοφόρο διέπλευσε με ασφάλεια τα στενά στα τέλη του περασμένου μήνα και δεν του ζητήθηκε να καταβάλει χρήματα προκειμένου να διαφύγει από τον αποκλεισμό.
Η Ταϊλάνδη είχε ανακοινώσει ότι 20 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από το Πολεμικό Ναυτικό του Ομάν μετά την επίθεση, που είχε προκαλέσει έκρηξη στην πρύμνη και πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο.
Ο Σιχασάκ τόνισε ότι θα μεταβεί στο Ομάν στα μέσα Απριλίου για να ζητήσει συνδρομή στον συντονισμό με το Ιράν προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση εννέα ταϊλανδικών πλοίων που παραμένουν αποκλεισμένα στα Στενά του Ορμούζ.
Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sihasak Phuangketkeow said on April 8 that three Thai crew members aboard the Thai-flagged vessel Mayuree Naree had been confirmed dead. #General https://t.co/Lg576azg0t— Thenationthailand (@Thenationth) April 8, 2026
Ένα ταϊλανδικό πετρελαιοφόρο διέπλευσε με ασφάλεια τα στενά στα τέλη του περασμένου μήνα και δεν του ζητήθηκε να καταβάλει χρήματα προκειμένου να διαφύγει από τον αποκλεισμό.
