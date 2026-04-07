Νέες εντυπωσιακές φωτογραφίες από τη Σελήνη: Η απομακρυσμένη Γη και το πλήρωμα του Orion με προστατευτικά γυαλιά

Η «ανατολή της Γης» όπως αποτυπώθηκε μέσα από το παράθυρο του Orion



Ο κρατήρας Κάρολ και η συγκίνηση του διοικητή της αποστολής

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NASA Artemis (@nasaartemis)



Ρεκόρ απόστασης από τη Γη



Κρίσιμη η επανείσοδος στην ατμόσφαιρα

Οι τέσσερις αστροναύτες βρήκαν σχετικά πρόσφατους κρατήρες στη Σελήνη που δεν έχουν ονομαστεί ακόμη. Έτσι, η ομάδα αποφάσισε να προτείνει μερικά ονόματα. Ο ένας ονομάστηκε «ακεραιότητα», όπως είναι το όνομα που έχει δώσει το πλήρωμα στο Orion και ο δεύτερος «που έχει ιδιαίτερη σημασία για το πλήρωμα» σύμφωνα με τον Τζέρεμι Χάνσεν και είναι ορατός στη Γη συγκεκριμένες ώρες προτείνεται να ονομαστεί Κάρολ.«Χάσαμε ένα αγαπημένο μας πρόσωπο, το όνομά της ήταν Κάρολ, σύζυγος του Ριντ, μητέρα της Κέιτι και της Έλι... (Ο κρατήρας είναι) ένα φωτεινό σημείο στη Σελήνη και θα θέλαμε να τον ονομάσουμε Κάρολ», είπε ο Χάνσεν. Καθώς εξηγεί τη σημασία του ονόματος, ο Γουάιζμαν, που κάθεται δίπλα στον Χάνσεν, συγκινείτε και σκουπίζει τα μάτια του ενώ στη συνέχεια βάζει το χέρι του στον ώμο του Χάνσεν. Στο τέλος ο Ριντ Γουάιζμαν αγκαλιάζει σφιχτά τον Τζέρεμι Χάνσεν και ακολουθεί η ομαδική αγκαλιά με τον Βίκτορ Γκλόβερ και την Κριστίνα Κοχ. Η σύζυγος του Ριντ Γουάιζμαν, Κάρολ, είχε αφήσει την τελευταία της πνοή του 2020 μετά από μάχη με τον καρκίνο.Η αποστολή κατέρριψε το ρεκόρ απόστασης που έχει διανύσει ποτέ άνθρωπος στο Διάστημα, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ κατά περισσότερα από 4.000 μίλια και φτάνοντας περίπου τα 252.756 μίλια από τη Γη.Οι αστροναύτες κατέγραψαν εικόνες της επιφάνειας της Σελήνης, περιγράφοντας κρατήρες και γεωλογικούς σχηματισμούς που μπορούν να βοηθήσουν στον σχεδιασμό μελλοντικών αποστολών προσεδάφισης.Μετά την πτήση γύρω από τη Σελήνη, ο διοικητής της αποστολής Artemis II, Ριντ Γουάιζμαν, ευχαρίστησε την επιστημονική ομάδα της NASA για τον σχεδιασμό ενός ιδιαίτερα σημαντικού προγράμματος παρατηρήσεων, επισημαίνοντας ότι το πλήρωμα είχε την ευκαιρία να ζήσει μοναδικές ανθρώπινες εμπειρίες κατά τη διάρκεια της αποστολής.Όπως ανέφερε, η προετοιμασία υπήρξε ιδιαίτερα ουσιαστική, τονίζοντας ότι η επιτυχία επιτεύχθηκε χάρη στη συνεργασία και τη συλλογική προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την ευκαιρία συμμετοχής σε μια τόσο σημαντική αποστολή.Η τελική φάση της αποστολής αφορά την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα της Γης, μία ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, καθώς η κάψουλα Orion θα αναπτύξει ταχύτητα μεγαλύτερη από 30 φορές την ταχύτητα του ήχου, προκαλώντας θερμοκρασίες άνω των 2.700 βαθμών Κελσίου στο εξωτερικό της, σύμφωνα με το CNN.Η συμπεριφορά της θερμικής ασπίδας αποτελεί βασικό αντικείμενο μελέτης, καθώς σε προηγούμενη μη επανδρωμένη αποστολή είχαν εντοπιστεί φθορές. Για τον λόγο αυτό, η NASA έχει προσαρμόσει τη διαδικασία επανεισόδου ώστε να συλλεχθούν κρίσιμα δεδομένα για μελλοντικές αποστολές.