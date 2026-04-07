Εικόνα που κόβει την ανάσα: Η πρώτη φωτογραφία από την αθέατη πλευρά της Σελήνης με φόντο τη Γη

Η αποστολή Artemis II επιστρέφει στη Γη, αφού τέσσερις αστροναύτες ταξίδεψαν γύρω από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, φτάνοντας πιο μακριά στο Διάστημα από κάθε άνθρωπο μέχρι σήμερα





NASA έδωσε στη δημοσιότητα εντυπωσιακές εικόνες από την αποστολή Artemis II , αποκαλύπτοντας σπάνιες στιγμές από την αθέατη πλευρά της Σελήνης και προσφέροντας μια μοναδική οπτική της Γης από το βαθύ Διάστημα.Η μία από τις δύο φωτογραφίες, αποτυπώνει τη Γη να χάνεται πίσω από τον ορίζοντα της Σελήνης, όπως καταγράφηκε από το Orion από τη μακρινή πλευρά του φυσικού δορυφόρου. Πρόκειται για την πρώτη φωτογραφία του πλανήτη μας από αυτή τη συγκεκριμένη οπτική γωνία, προσφέροντας μια διαφορετική εικόνα της θέσης της ανθρωπότητας στο Σύμπαν.Δείτε φωτογραφία:Η δεύτερη φωτογραφία καταγράφει τη στιγμή μιας ολικής έκλειψης, όπως παρατηρήθηκε από σεληνιακή τροχιά στις 6 Απριλίου 2026. Στην εικόνα, η Σελήνη καλύπτει πλήρως τον Ήλιο, δημιουργώντας ένα θέαμα που ελάχιστοι άνθρωποι στην ιστορία είχαν την ευκαιρία να αντικρίσουν από τόσο μεγάλη απόσταση.Δείτε τη φωτογραφία:Η αποστολή Artemis II , με πλήρωμα τους Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κοχ και Τζέρεμι Χάνσεν, αποτελεί την πρώτη επανδρωμένη πτήση πέρα από τη γήινη τροχιά από το 1972, όταν πραγματοποιήθηκε η αποστολή Apollo 17.Το διαστημόπλοιο Orion κινείται τώρα σε τροχιά «ελεύθερης επιστροφής», αξιοποιώντας τη βαρύτητα της Σελήνης για την επιστροφή του στη Γη, ακόμη και χωρίς πρόσθετη προώθηση.Μετά την εκτόξευση με τον πύραυλο Space Launch System, το πλήρωμα πραγματοποίησε σειρά δοκιμών για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων του Orion, συμπεριλαμβανομένης χειροκίνητης πλοήγησης διάρκειας 70 λεπτών.

Καθοριστικής σημασίας ήταν και η λειτουργία του Deep Space Network, του παγκόσμιου δικτύου επικοινωνίας που επιτρέπει τον ακριβή εντοπισμό διαστημοπλοίων πέρα από την εμβέλεια του GPS, μέσω μεγάλων κεραιών σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ισπανία και Αυστραλία.



Κατά τη διάρκεια της αποστολής, υπήρξαν χρονικά διαστήματα χωρίς επικοινωνία με τη Γη, ιδιαίτερα όταν το διαστημόπλοιο βρέθηκε στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, εμποδίζοντας τη μετάδοση δεδομένων.



Ρεκόρ απόστασης από τη Γη Η αποστολή κατέρριψε το ρεκόρ απόστασης που έχει διανύσει ποτέ άνθρωπος στο Διάστημα, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ κατά περισσότερα από 4.000 μίλια και φτάνοντας περίπου τα 252.756 μίλια από τη Γη.



Οι αστροναύτες κατέγραψαν εικόνες της επιφάνειας της Σελήνης, περιγράφοντας κρατήρες και γεωλογικούς σχηματισμούς που μπορούν να βοηθήσουν στον σχεδιασμό μελλοντικών αποστολών προσεδάφισης.



Μετά την πτήση γύρω από τη Σελήνη, ο διοικητής της αποστολής Artemis II, Ριντ Γουάιζμαν, ευχαρίστησε την επιστημονική ομάδα της NASA για τον σχεδιασμό ενός ιδιαίτερα σημαντικού προγράμματος παρατηρήσεων, επισημαίνοντας ότι το πλήρωμα είχε την ευκαιρία να ζήσει μοναδικές ανθρώπινες εμπειρίες κατά τη διάρκεια της αποστολής.



Όπως ανέφερε, η προετοιμασία υπήρξε ιδιαίτερα ουσιαστική, τονίζοντας ότι η επιτυχία επιτεύχθηκε χάρη στη συνεργασία και τη συλλογική προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την ευκαιρία συμμετοχής σε μια τόσο σημαντική αποστολή.



Κρίσιμη η επανείσοδος στην ατμόσφαιρα Η τελική φάση της αποστολής αφορά την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα της Γης, μία ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, καθώς η κάψουλα Orion θα αναπτύξει ταχύτητα μεγαλύτερη από 30 φορές την ταχύτητα του ήχου, προκαλώντας θερμοκρασίες άνω των 2.700 βαθμών Κελσίου στο εξωτερικό της, σύμφωνα με το CNN.



Η συμπεριφορά της θερμικής ασπίδας αποτελεί βασικό αντικείμενο μελέτης, καθώς σε προηγούμενη μη επανδρωμένη αποστολή είχαν εντοπιστεί φθορές. Για τον λόγο αυτό, η NASA έχει προσαρμόσει τη διαδικασία επανεισόδου ώστε να συλλεχθούν κρίσιμα δεδομένα για μελλοντικές αποστολές.