Μήνυμα του Ισραήλ στους Ιρανούς: «Αν βρίσκεστε σε τρένα και κοντά σε σταθμούς κινδυνεύει η ζωή σας»
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Ιράν Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Τρένα

«Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε και να ταξιδέψετε με τρένο σε όλο το Ιράν από τώρα ως τις 21:00 ώρα Ιράν» αναφέρει ανακοίνωση των IDF στα φαρσί

Ο στρατός του Ισραήλ προειδοποίησε σήμερα τους κατοίκους του Ιράν με ανάρτησή του στο Χ ότι «η παρουσία σας σε τρένα και κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές θέτει σε κίνδυνο τη ζωή σας».

«Επείγουσα προειδοποίηση προς τους χρήστες τρένων και τους επιβάτες στο Ιράν: Αγαπητοί πολίτες, για την ασφάλειά σας σας παρακαλούμε θερμά να αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε και να ταξιδέψετε με τρένο σε όλο το Ιράν από τώρα ως τις 21:00 ώρα Ιράν» (21:30 ώρα Ελλάδας), ανέφερε στην ανάρτησή του στα φαρσί ο ισραηλινός στρατός στο Χ.
