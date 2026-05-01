Κυβέρνηση: Fast track προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Βλέπουν «κομπρεμί» Ανδρουλάκη - Ζωής
Κυβερνητικές πηγές φωτογραφίζουν τον Νίκο Ανδρουλάκη για «κομπρεμί» με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά τον οξύ καβγά της τελευταίας με τον Παναγιώτη Δουδωνή στην επιτροπή
Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής στον ΟΠΕΚΕΠΕ ξάφνιασε την κυβέρνηση, αλλά είναι σαφές ότι δεν είναι διατεθειμένη να μπει σε θέση άμυνας για την υπόθεση. Ως οδηγός, φαίνεται ότι θα μπορούσε να είναι η ενεργοποίηση του «μοντέλου» Καραμανλή–Τριαντόπουλου: δηλαδή μια ταχεία, θεσμικά καθαρή διαδικασία για να κλείσει το ζήτημα χωρίς παρατεταμένη πολιτική φθορά. Στις πρώτες ώρες, δεν είχε γίνει κάποια μακρά, εσωτερική συζήτηση στο Μαξίμου, κάτι που αναμένεται να συμβεί στον σημερινό πρωινό καφέ, με την αποτίμηση του «φακέλου», που περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα και τις παρατηρήσεις των στελεχών του κεντρικού επιτελείου.
Στον αντίποδα υπάρχει και το πεδίο της εσωτερικής συζήτησης. Αφενός η στάση της Φωτεινής Αραμπατζή που έχει επιλέξει την οδό της προκαταρκτικής. Αφετέρου η σαφώς διαφοροποιημένη τοποθέτηση του Σπήλιου Λιβανού που δεν κινείται στο ίδιο μήκος κύματος, να παραπεμφθεί δηλαδή με μια δίωξη από τη Βουλή. «Οι πληροφορίες που θα παράσχω θα ανατρέψουν την ανεύθυνη πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ», ανέφερε ο πρώην υπουργός, δείχνοντας ότι προσέρχεται αποφασισμένος στη Βουλή.
Η πολιτική συγκυρία δυσκολεύει τα κόμματα να αρνηθούν μια πρόταση που στρέφεται ευθέως κατά της κυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ δεν χρειάστηκε διάλογο – διαθέτει τις 30 υπογραφές – όμως η ουσία βρίσκεται στους 151 της Ολομέλειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να κινηθεί στη γραμμή της πίεσης προς την κυβέρνηση, ενώ τα μικρότερα κόμματα θα σταθμίσουν το θεσμικό βάρος της υπόθεσης με το ενδεχόμενο γενικευμένης πόλωσης. Το μέτωπο αυτό θα κριθεί τις επόμενες ημέρες, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να κρατήσει τη διαδικασία σε γρήγορα, θεσμικά στάνταρ.
Η εκτίμησηΣε πρώτο χρόνο συνομιλητής του Κυριάκου Μητσοτάκη, σημείωνε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ «δεν προσθέτει τίποτα πέρα από όσα περιλαμβάνονται στο διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας». Το ίδιο πρόσωπο τόνιζε επίσης, ως παράδοξο, το γεγονός ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρότι είχε μόλις μιλήσει στη Βουλή, δεν έκανε καμία αναφορά στο θέμα. Επιπλέον, ως ασυνήθιστο καταγράφεται και το ίδιο το timing, που το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επέλεξε να βγάλει από τη φαρέτρα του αυτό το κοινοβουλευτικό όπλο, καταθέτοντας την πρότασή του, παραμονή της Πρωτομαγιάς.
Η πρόταση ΠΑΣΟΚ και η στάση των άλλωνΣτο κείμενο της πρότασης οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ επικαλούνται τη δικογραφία και μιλούν για «σοβαρές ενδείξεις ενεργητικής συμμετοχής» στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΥΠΑΑΤ. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι Σπήλιος Λιβανός και Φωτεινή Αραμπατζή, για τους οποίους υποστηρίζεται ότι έχουν προκύψει στοιχεία που απαιτούν διερεύνηση από τη Βουλή βάσει του άρθρου 86 του Συντάγματος. Το ΠΑΣΟΚ ζητά να εξεταστεί εάν υπήρξε άσκηση επιρροής προς τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, που οδήγησε σε παράνομη ευνοϊκή μεταχείριση παραγωγών με οικονομικό αποτύπωμα για δημόσιο και Ε.Ε.
Το μπρα-ντε-φερΤην εικόνα περιπλέκει το μπρα‑ντε‑φερ κυβέρνησης–ΠΑΣΟΚ για τις Ανεξάρτητες Αρχές. Κυβερνητικές πηγές φωτογραφίζουν τον Νίκο Ανδρουλάκη για «κομπρεμί» με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά τον οξύ καβγά της τελευταίας με τον Παναγιώτη Δουδωνή στην επιτροπή. Στο κυβερνητικό επιτελείο υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε προαποφασίσει να τορπιλίσει τη διαδικασία επιλογής προέδρων, «σε συνεννόηση με λαϊκίστικες δυνάμεις», τη στιγμή που για πρώτη φορά εφαρμόστηκε ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για κορυφαίες θεσμικές θέσεις.
