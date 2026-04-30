Ο Τραμπ εξετάζει τη μείωση αμερικανικών στρατευμάτων από την «απαίσια» Ισπανία και την Ιταλία που «δεν έχει βοηθήσει καθόλου»
Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης του αριθμού των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ισπανία και την Ιταλία, καθώς οι ΗΠΑ επαναξιολογούν γενικά τη στρατιωτική τους παρουσία στην Ευρώπη εν μέσω διαφωνιών με τους συμμάχους σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.
«Θέλω να πω, δεν έχουν ακριβώς δείξει τη στήριξή τους», απάντησε ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο μείωσης του αριθμού των στρατευμάτων στην Ιταλία και την Ισπανία. «Ναι, πιθανότατα θα το κάνω», πρόσθεσε ο Τραμπ, «Γιατί να μην το κάνω; Η Ιταλία δεν έχει βοηθήσει καθόλου. Η Ισπανία ήταν απαίσια. Απολύτως», ανέφερε. Εχθές, ο Τραμπ είχε δηλώσει επίσης ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης των στρατευμάτων στη Γερμανία.
Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο, επανέλαβε τις επικρίσεις του, ειδικότερα εναντίον του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς. «Και θα περίμενε κανείς να πουν: “Θα θέλαμε πολύ να σας βοηθήσουμε”», είπε ο Τραμπ. «Εννοώ, κάνει απαίσια δουλειά», πρόσθεσε αναφερόμενος στον Μερτς.
Ο Μερτς δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από το Ιράν, αν και είπε επίσης ότι η σχέση του με τον Τραμπ παραμένει «καλή».
