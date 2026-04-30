«Αταλμανία» από Κινέζους για τον 37χρονο πρώην πρωθυπουργό της Γαλλίας Γκαμπριέλ Ατάλ
Το περιβάλλον του Ατάλ ισχυρίζεται ότι μόλις τώρα ανακάλυψε πόσο δημοφιλής είναι ανάμεσα στους Κινέζους και δεν ξέρει ακριβώς τους λόγους - Πολλοί παρευρίσκονται στις εκδηλώσεις για την προώθηση του βιβλίου του «Ως ελεύθερος άνθρωπος» και ζητούν να τους το υπογράψει
Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας και πιθανός υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές, Γκαμπριέλ Ατάλ, αναδεικνύεται αναπάντεχα δημοφιλής στα social media της Κίνας, σε τόσο μεγάλο βαθμό που πολλοί Κινέζοι παρευρίσκονται στις εκδηλώσεις προώθησης του βιβλίου του.
«Είναι τρελό, υπάρχει μια Αταλμανία στο κινεζικό διαδίκτυο», τόνισαν πηγές του περιβάλλοντός του στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Μια νεαρή γυναίκα είπε ότι ο λογαριασμός του Ατάλ στο Instagram ήταν ένας από τους λόγους που την ώθησαν να μάθει γαλλικά, ενώ μια άλλη δήλωσε ότι θαυμάζει «το θάρρος και την αποφασιστικότητά του».
Αρκετοί ήταν αυτοί που του ζήτησαν να τους γράψει αφιέρωση στο βιβλίο του με τη λέξη «ελευθερία». Το περιβάλλον του Ατάλ ισχυρίζεται ότι μόλις τώρα ανακάλυψε πόσο δημοφιλής είναι στους Κινέζους και δεν ξέρει ακριβώς τους λόγους.
Ο Ατάλ ήταν ο νεότερος πρωθυπουργός της Γαλλίας και ο πρώτος που δήλωνε ανοιχτά ομοφυλόφιλος. Η σχέση του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, Στεφάν Σεζουρνέ, στην οποία αναφέρεται στο βιβλίο του, είναι ένα από τα αγαπημένα θέματα των χρηστών του RedNote.
Μια Κινέζα φοιτήτρια, η Ουαντόν, που μίλησε στην εφημερίδα Liberation σε μια εκδήλωση για το βιβλίο του Ατάλ, υπογράμμισε ότι η ιστορία του «αγγίζει πολλούς Κινέζους». Ένας από τους χρήστες του RedNote έγραψε χαρακτηριστικά ότι «αν οι Κινέζοι θαυμαστές του μπορούσαν να ψηφίσουν στις γαλλικές εκλογές, θα κέρδιζε το 2027».
Δεν είναι ξεκάθαροι ο λόγος ή από που ξεκίνησε η συγκεκριμένη τάση. Ωστόσο, τα αποτελέσματα είναι ορατά. Την ώρα που πραγματοποιεί περιοδεία στη Γαλλία για την προώθηση του βιβλίου του «Ως ελεύθερος άνθρωπος», τον υποδέχονται νεαροί Κινέζοι, οι οποίοι ανυπομονούν να τον γνωρίσουν και να τους γράψει μια αφιέρωση. Ορισμένοι δημοσιεύουν σέλφι με τον 37χρονο Γάλλο πολιτικό στο Rednote, μια κινεζική πλατφόρμα αντίστοιχη με το Instagram.
La popularité inattendue de Gabriel Attal explose sur les réseaux sociaux chinois, où une véritable “Attalmania” attire des jeunes fans jusqu’à ses séances de dédicaces en France.— Le Berry républicain (@leberry_fr) April 30, 2026
➡️ https://t.co/DhiTyu51cb pic.twitter.com/SKMuJJEwmj
🇨🇳 Qu'est ce que c'est que ça encore ?— Romain PETITJEAN ᛉ (@RomainEvenement) April 30, 2026
Il y a un mystère chinois autour de Gabriel Attal. Déjà à Paris, lors de sa première soirée de dédicaces le 22 avril, des groupes d’étudiants originaires de Chine, fraîchement installés en France, ont peuplé la file d’attente. Bis repetita… pic.twitter.com/2eLoz2AxMW
«Αν οι Κινέζοι θαυμαστές του μπορούσαν να ψηφίσουν στις γαλλικές εκλογές, θα κέρδιζε το 2027»Στο RedNote (κινεζική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικού εμπορίου), το περιεχόμενο που σχετίζεται με τον Γκαμπριέλ Ατάλ αυξάνεται: σχολιάζεται η καριέρα του, η προσωπικότητά του και η εξωτερική του εμφάνιση. Οι παλαιότερες αναρτήσεις ανάγονται στο 2024, όταν ανέλαβε πρωθυπουργός στην κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.
