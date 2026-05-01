Η Ουκρανία έπληξε με drones λιμάνι της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα, για 4η φορά μέσα σε mia εβδομάδα

Νέα επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης σε ρωσικό λιμάνι στρατηγικής σημασίας στη Μαύρη Θάλασσα, στην, η τέταρτη μέσα σε μια εβδομάδα, προκάλεσε πυρκαγιά σε τερματικό σταθμό,, ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι τις πρώτες πρωινές ώρες.Στην πόλη έγιαναν επανειλημμένα ουκρανικές επιδρομές, ειδικά οι πετρελαϊκές υποδομές του λιμανιού. Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων, με τις αρχές να δίνουν εντολή στους πολίτες να μην πίνουν νερό από τη βρύση, να κλείνουν τα σχολεία και να συνιστούν στον κόσμο να αποφεύγει τις εξόδους.Στην Τουάψε «εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή του τερματικού του λιμανιού», ανέφεραν οι Αρχές της περιφέρειας Κρασναντάρ μέσω Telegram.Πρόσθεσε ότι επιτόπου έχουν αναπτυχθεί 128 πυροσβέστες με 41 οχήματα.Στην περιοχή έχει επιβληθεί κατάσταση εκτάκτου ανάγκης από την Τρίτη, όταν επιδρομή προκάλεσε τεράστια πυρκαγιά σε διυλιστήριο, διακόπτοντας την παραγωγή, ενώ μεγάλες πετρελαιοκηλίδες εντοπίστηκαν στα παράλια.Η πυρκαγιά κατασβέστηκε χθες το πρωί, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.Ωστόσο η περιβαλλοντική ρύπανση είναι εκτεταμένη, όπως και οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές. Χθες αναπτύχθηκαν συνεργεία για να καθαρίσουν πέντε τμήματα στα παράλια που έχουν μολυνθεί από πετρελαιοκηλίδες. Συνολικά έχουν απομακρυνθεί 12.600 κυβικά μέτρα μολυσμένων υλικών.Η υπηρεσία προστασίας των καταναλωτών Rospotrebnadzor συνέστησε στους κατοίκους να μην περνούν χρόνο έξω παρά μόνο αν είναι απαραίτητο και να κλείνουν τα παράθυρα, λόγω της μόλυνσης της ατμόσφαιρας, ενώ η τοπική υπηρεσία υγείας τόνισε πως πρέπει να πίνουν μόνο εμφιαλωμένο νερό, όχι από τη βρύση ή πηγάδια προληπτικά. Εορτασμοί για την Πρωτομαγιά ακυρώθηκαν.Επιδρομές της Ουκρανίας έπληξαν επίσης διυλιστήριο κοντά στην πόλη Περμ, στα Ουράλια, και στον νότο, στην Αρενμπούργκ. Οι δυο εγκαταστάσεις απέχουν κάπου 1.500 χιλιόμετρα από τα ουκρανορωσικά σύνορα.Το Κίεβο κλιμακώνει τις επιθέσεις του στη Ρωσία τις τελευταίες εβδομάδες, βάζοντας στο στόχαστρο πάνω απ’ όλα ενεργειακές υποδομές--διυλιστήρια, εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, λιμάνια--ώστε να στερήσει από τη Μόσχα την κυριότερη πηγή χρηματοδότησης του πολέμου.