Το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην επίθεση με μαχαίρι σε Εβραίους στο Λονδίνο
Σε ανάρτησή της στο X, η πρεσβεία του Ιράν στο Λονδίνο δήλωσε ότι απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε ισχυρισμό περί εμπλοκής της χώρας σε βίαιες δραστηριότητες ή περιστατικά στο Ηνωμένο Βασίλειο
Η πρεσβεία του Ιράν στο Ηνωμένο Βασίλειο αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με την επίθεση στο Γκόλντερς Γκριν, την ώρα που η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει αυστηρότερα μέτρα απέναντι σε απειλές που αποδίδονται σε κρατικούς παράγοντες.
Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η πρεσβεία του Ιράν στο Λονδίνο δήλωσε ότι «απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε ισχυρισμό» περί εμπλοκής της χώρας σε «βίαιες δραστηριότητες ή περιστατικά στο Ηνωμένο Βασίλειο», μετά την επίθεση που σημειώθηκε στην περιοχή Γκόλντερς Γκριν.
Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «τέτοιες αβάσιμες κατηγορίες στερούνται αξιόπιστων αποδείξεων και φαίνεται να εξυπηρετούν στενές πολιτικές σκοπιμότητες».
Από την πλευρά της αστυνομίας, ο επικεφαλής της Metropolitan Police, Μαρκ Ρόουλι, ανέφερε την Τετάρτη ότι «είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα» όταν ρωτήθηκε για ενδεχόμενη εμπλοκή του Ιράν στην επίθεση.
Νωρίτερα σήμερα, μιλώντας από την Downing Street, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην εισαγωγή «ισχυρότερων εξουσιών για την αντιμετώπιση της κακόβουλης απειλής που προέρχεται από κράτη όπως το Ιράν», κατηγορώντας τα ότι επιδιώκουν «να βλάψουν τους Βρετανούς Εβραίους».
Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση σχεδιάζει την επίσπευση νέων νομοθετικών ρυθμίσεων, οι οποίες θα επιτρέπουν την πιο άμεση δίωξη ατόμων ή ομάδων που ενεργούν για λογαριασμό οργανισμών που υποστηρίζονται από κράτη.
Σημειώνεται ότι την Τετάρτη, ομάδα που φέρεται να συνδέεται με το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, χωρίς ωστόσο τα παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία. Νωρίτερα, η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ δήλωσε στο BBC ότι δεν είναι ασυνήθιστο τέτοιες οργανώσεις να προβαίνουν σε ανάληψη ευθύνης, τονίζοντας ότι η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.
Press Statement by the Embassy of the Islamic Republic of Iran on the fabricated negative media environment in the United Kingdom— Iran (I.R.of) Embassy in UK (@Iran_in_UK) April 30, 2026
The Embassy of the Islamic Republic of Iran in London reaffirms its position in unequivocally condemning terrorism in all its forms and… pic.twitter.com/U7sHsTWPsT
Εξαγγελίες από Στάρμερ
