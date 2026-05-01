«Αντιπαραγωγική πρωτοβουλία υπέρ της Χαμάς» για τις ΗΠΑ ο στολίσκος προς τη Γάζα
Καταδίκη από την Ουάσινγκτον ως υπονόμευση του σχεδίου ειρήνης του Τραμπ
Η αμερικανική διπλωματία έκανε σαφές ότι «καταδικάζει» τον στολίσκο για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε την Πέμπτη από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανοικτά της Κρήτης.
Στο εγχείρημα βλέπει «αντιπαραγωγική» πρωτοβουλία «υπέρ της Χαμάς», καθώς και προσπάθεια «να υπονομευτεί το σχέδιο ειρήνης του προέδρου (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών.
«Οι ΗΠΑ καταδικάζουν τον Global Sumud Flotilla, πρωτοβουλία υπέρ της Χαμάς και ανυπόστατη, αντιπαραγωγική προσπάθεια να υπονομευτεί το σχέδιο ειρήνης του προέδρου Τραμπ» για τη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε την Πέμπτη.
Νωρίς την Πέμπτη ισραηλινές δυνάμεις έκαναν ρεσάλτο στο στολίσκο σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης.
