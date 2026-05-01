Ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη

Άγνωστο αν οφείλεται σε drone ή αν πρόκειται για άσκηση

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν γύρω στα μεσάνυχτα της Πέμπτης στην Τεχεράνη, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ο λόγος μέχρι στιγμής, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.



«Η ενεργοποίηση συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας ακούστηκε σε περιοχές της Τεχεράνης. Δεν είναι ακόμη γνωστό εάν αυτός ο θόρυβος σχετίζεται με άσκηση ετοιμότητας ή με την εξουδετέρωση ενδεχομένως αναγνωριστικών drones» στους αιθέρες της πρωτεύουσας του Ιράν, αναφέρουν τα πρακτορεία ειδήσεων Tasnim και Fars.