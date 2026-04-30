Ράπισμα σε Λούλα από το Κογκρέσο της Βραζιλίας: Ακυρώθηκε το βέτο του σε νομοσχέδιο για μείωση ποινής του Μπολσονάρου
Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη πολιτική ήττα του νυν προέδρου της Βραζιλίας μέσα σε 48 ώρες, καθώς χθες η Γερουσία απέρριψε τον υποψήφιό του για τη θέση του προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας
Το Κογκρέσο της Βραζιλίας ακύρωσε το βέτο του προέδρου Λούλα σε νομοσχέδιο που θα μείωνε την ποινή κάθειρξης που έχει επιβληθεί στον ακροδεξιό προκάτοχό του, Ζαΐχ Μπολσονάρου.
Πρόκειται για το δεύτερο πολιτικό πλήγμα που υφίσταται ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα σε διάστημα 24 ωρών.
Συγκεκριμένα, με ψήφους 318-144 στη Βουλή των Αντιπροσώπων και 49-24 στη Γερουσία, το Κογκρέσο υιοθέτησε νομοσχέδιο που αναθεωρεί τον υπολογισμό των ποινών, προς όφελος του Μπολσονάρου και άλλων που έχουν καταδικαστεί για απόπειρα πραξικοπήματος το 2022.
Πρόκειται για ακόμη ένα πλήγμα για τον Λούλα, λιγότερο από έξι μήνες πριν από τις εκλογές στις οποίες θα διεκδικήσει μια νέα θητεία: Σημειώνεται ότι το βράδυ της Τετάρτης – για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες – η Γερουσία απέρριψε τον υποψήφιο του προέδρου για το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας.
