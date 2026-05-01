Βίντεο: Το buzzer beater του Χέιζ Ντέιβις που έφερε τον Παναθηναϊκό μία νίκη από το Final 4
Βίντεο: Το buzzer beater του Χέιζ Ντέιβις που έφερε τον Παναθηναϊκό μία νίκη από το Final 4

Ο Κέντρικ Ναν αστόχησε στο τελευταίο σουτ της κανονικής διάρκειας, αλλά ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις βρήκε στόχο στο τελευταίο δευτερόλεπτο της παράτασης στο θρίλερ της Βαλένθια

Βίντεο: Το buzzer beater του Χέιζ Ντέιβις που έφερε τον Παναθηναϊκό μία νίκη από το Final 4
Ήταν η τελευταία μεταγραφική προσθήκη του Παναθηναϊκού και η πιο δαπανηρή μεταγραφή των τελευταίων ετών, αλλά αρκούσε... ένα δευτερόλεπτο για να βγάλει όλα τα λεφτά που του έδωσαν  οι πράσινοι!

Με το τριφύλλι να χάνει την πρώτη ευκαιρία στο φινάλε της κανονικής διάρκειας, να κάνει το 2-0 στη σειρά των play off της Euroleague με τη Βαλένθια, με το άστοχο σουτ του Ναν, στον έξτρα χρόνο της παράτασης, ο ΠΑΟ βρήκε δεύτερη ευκαιρία και την ευθύνη για την τελευταία επίθεση την πήρε ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις.

Ο Αμερικανός άσος, πήρε τη μπάλα έξω από τρίποντο, μία ντρίμπλα,  δύο, τρεις, η μπάλα στα χέρια του,  με τον Κι να σηκώνεται μπροστά του, αλλά με ακρίβεια χειρούργου ο περσινός MVP του Final 4 στο Άμπου Ντάμπι, την έστειλε στο καλάθι της Βαλένθια.

Οι Ισπανοί στο καναβάτσο, οι πράσινοι στον 7ο ουρανό!





