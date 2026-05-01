ΠΑΣΟΚ: Οι αντιδράσεις για τις μεταγραφές και τις επιστροφές με αφορμή την ένταξη του Νικόλα Φαραντούρη
Ποιον «καρφώνει» με την επιστολή αποχώρησης στην ευρωομάδα της Αριστεράς
Με «άστατο καιρό», όσον αφορά στις εσωκομματικές αντιδράσεις για την επιλογή των προσώπων της διεύρυνσης, πορεύεται η Χαριλάου Τρικούπη, αναζητώντας, μετά από το Νικόλα Φαραντούρη και άλλους «συμμάχους» από όμορους χώρους για την προεκλογική μάχη.
Το ζήτημα θα τεθεί αναπόδραστα στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ την προσεχή εβδομάδα, ωστόσο έχουν ήδη πυκνώσει οι συζητήσεις στο εσωτερικό για τις «μεταγραφές» ή τις «επιστροφές» στελεχών –ακόμη και νυν βουλευτών- με «βιογραφικό» αντιπαραθετικών σχέσεων με τη Χαριλάου Τρικούπη στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν. «Οι πόρτες είναι ανοιχτές για όποιο στέλεχος θέλει να έρθει στο ΠΑΣΟΚ», επαναλαμβάνει ο επικεφαλής Διεύρυνσης, Κώστας Σκανδαλίδης, καλωσορίζοντας όπως και η Νάντια Γιαννακοπούλου στη συνέχεια την ένταξη του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη στο ΠΑΣΟΚ. Όμως η κυρία Γιαννακοπούλου κρατά αποστάσεις από το «μοντέλο» διεύρυνσης που ακολουθεί γενικότερα η Χαριλάου Τρικούπη, κάτι που φάνηκε από χθεσινή τοποθέτησή της για το σχετικό ζήτημα. «Καλώς να έρθει, τι άλλο να πω εγώ;», είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ για την ένταξη του ευρωβουλευτή, Νικόλα Φαραντούρη στο ΠΑΣΟΚ. Και τόνισε: «Εγώ μια απλή βουλευτής είμαι, δεν συμμετέχω στην επιτροπή διεύρυνσης. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι θέλουμε τη διεύρυνση, θέλουμε να μεγαλώσουμε ως ΠΑΣΟΚ τα ποσοστά μας, όμως η διεύρυνση δεν γίνεται ούτε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγώσει πάρα πολύ την παράταξη στο παρελθόν, ούτε προφανώς και με γυρολόγους».
Η βουλευτής Δυτικής Αθήνας είπε, σύμφωνα με άλλα στελέχη, αυτό που σχολιάζουν στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους αρκετοί εντός του ΠΑΣΟΚ που ακούνε τα σενάρια «επιστροφής» της Νίνας Κασιμάτη, της Θεοδώρας Τζάκρη, του Θάνου Μωραΐτη και άλλων που εντάχτηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ επί Αλέξη Τσίπρα. Πρόκειται κυρίως για στελέχη και βουλευτές που παρέμειναν στο ΠΑΣΟΚ τα χρόνια της εκλογικής του κατάρρευσης, ενώ «σύντροφοί» τους αποχώρησαν δημιουργώντας αντιπαραθετική σχέση με τη Χαριλάου Τρικούπη. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι η προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να συσπειρώσει γύρω του δυνάμεις θα συνεχιστεί, αφού στόχος του είναι πριν από την ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα να έχει αναπτύξει ευρύτερη επιχείρηση συμπόρευσης με στελέχη και ανεξάρτητους βουλευτές που «ομνύουν» στην ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Για παράδειγμα εκτιμάται ότι οι «πόρτες του ΠΑΣΟΚ» για την επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη θα ανοίξουν εφόσον η νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αποφασίσει να αποχωρήσει από το κόμμα της Κουμουνδούρου- για την επιστροφή της κυρίας Κασιμάτη (εκλέγεται στη Β’ Πειραιά) είχε αφήσει αιχμές ο πρώην υπουργός και νυν στέλεχος του Πολιτικού Συμβουλίου, Φίλιππος Σαχινίδης, θυμίζοντας τα σκληρά σχόλιά της εναντίον του Γιώργου Παπανδρέου.
Στην Πέλλα με στη «σημαία» του ΠΑΣΟΚ δεν αποκλείεται να κατέβει μετά από χρόνια και η Θεοδώρα Τζάκρη, ενώ ο Θάνος Μωραΐτης ακούγεται ότι δεν σκοπεύει να διεκδικήσει εκ νέου έδρα στην Αιτωλοακαρνανία απέναντι στους «άλλους πράσινους» της ίδιας εκλογικής περιφέρειας. Είναι πιο πιθανό να οργανώσει, όπως ακούγεται, την κάθοδό του στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ή σε κάποια εκλογική περιφέρεια στο λεκανοπέδιο Αττικής. Πιθανή θεωρείται η συμμετοχή του ανεξάρτητου βουλευτή, Ευάγγελου Αποστολάκη, που στήριξε την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ, στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, πχ στην Α’ Πειραιά.
Η ένταξη Φαραντούρη στο ΠΑΣΟΚ έγινε επισήμως κατά τη χθεσινή συνάντησή του με το Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη βουλή. «Ο Νικόλας έχει επάρκεια στα θέματα που αφορούν τις διεθνείς εξελίξεις, τα ενεργειακά αλλά και θέματα δικαιοσύνης και κράτους δικαίου. Είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις του αλλά και με τον ιδιαίτερα μαχητικό του χαρακτήρα θα προσφέρει πολλά στον αγώνα μας για την πολιτική αλλαγή. Διότι εν τέλει αυτός είναι ο μεγάλος στόχος : να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία, να έχουμε πολιτική αλλαγή και μια νέα σελίδα για τον τόπο. Με σεβασμό στους θεσμούς, με δίκαιη ανάπτυξη και λιγότερες ανισότητες», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ενώ ο Νικόλας Φαρμαντούρης από την πλευρά του σημείωσε ότι: «Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος συγκροτημένος πολιτικός φορέας που μπορεί να εγγυηθεί εγχώρια πολιτική αλλαγή. Χρειάζεται η μέγιστη πολιτική συσπείρωση. Κάθε πολίτης πρέπει να συσπειρωθεί γύρω από τη ραχοκοκαλιά της Δημοκρατικής Παράταξης. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να εγγυηθεί τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα, τη στιβαρή παρουσία στην Ευρώπη και διεθνώς, τη θωράκιση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτή η πανστρατιά πρέπει να μας εμπνεύσει όλους και κάθε δημοκρατικός πολίτης να αναλάβει τις ευθύνες του».
Τα «καρφιά» της επιστολής ΦαραντούρηΧθες εν τω μεταξύ επισημοποιήθηκε η προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος νωρίτερα έστειλε επιστολή αποχώρησης από την ευρωομάδα της Αριστεράς, με την οποία αφήνει αιχμές, χωρίς να τον κατονομάζει, εναντίον του Κώστα Αρβανίτη, κατηγορώντας τον ότι προέβη σε «ανήθικη δημόσια επίθεση εναντίον μου, ζητώντας την παραίτησή μου από το ευρωκοινοβούλιο στην τηλεόραση». Στην ίδια επιστολή προς τους συμπροέδρους της ομάδας της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, ο κ. Φαραντούρης κάνει λόγο για «ένα απολίτικο μοτίβο συμπεριφοράς στερούμενο ουσιαστικής κοινοβουλευτικής συμβολής, το οποίο προωθεί τη διαίρεση αντί της ενότητας» και υποστηρίζει ότι «τέτοιες συμπεριφορές- εάν δεν αντιμετωπιστούν- αποδυναμώνουν τη συλλογική δράση και ενδέχεται να οδηγήσουν και άλλους σε αποχώρηση».
