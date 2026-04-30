Μυστήριο με το σημείωμα που άφησε ο αυτόχειρας Τζέφρι Επστάιν: Έλεγε «αντίο», έμεινε κρυφό από τις δικαστικές αρχές, ποιος το βρήκε

Ένα σημείωμα αυτοκτονίας που φέρεται να έγραψε ο Τζέφρι Επστάιν στη φυλακή του Μανχάταν παρέμενε μυστικό για σχεδόν επτά χρόνια, κλειδωμένο σε ένα δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Όπως αποκαλύπτουν οι New York Times , το σημείωμα είπε πως το ανακάλυψε συγκρατούμενός του τον Ιούλιο του 2019, όταν ο χρηματιστής είχε βρεθεί αναίσθητος με ένα κομμάτι ύφασμα γύρω από τον λαιμό του. Τότε, επέζησε και εν τέλει εξέπνευσε στις φυλακές έναν μήνα αργότερα, στις 10 Αυγούστου.Το σημείωμα τελικά σφραγίστηκε από ομοσπονδιακό δικαστή στο πλαίσιο της ποινικής υπόθεσης του συγκρατούμενου. Αυτό σημαίνει ότι οι ερευνητές που εξέταζαν τον θάνατο του Επστάιν δεν είχαν στη διάθεσή τους αυτό που θα μπορούσε να αποτελέσει ένα βασικό αποδεικτικό στοιχείο, όπως αναφέρει η εφημερίδα.Στο σημείωμα ο Επστάιν ανέφερε πως «ήρθε η ώρα να πούμε αντίο», όπως θυμήθηκε ο συγκρατούμενος, Νικόλας Ταρταλιόνε. Αν και ο κ. Ταρταλιόνε ανέφερε το σημείωμα σε ένα podcast πέρυσι, το γραμμένο με το χέρι μήνυμα παρέμεινε κρυφό από το κοινό, ακόμη και μετά τη δημοσίευση εκατομμυρίων σελίδων με στοιχεία από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.Οι New York Times αναφέρουν πως το σημείωμα δεν έχει εντοπιστεί στα αρχεία Επστάιν ενώ εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης ομολόγησε πως η υπηρεσία δεν το έχει δει. Ωστόσο, μια αινιγματική χρονολογία δύο σελίδων στα αρχεία περιγράφει πώς το σημείωμα μπλέχτηκε στην περίπλοκη νομική υπόθεση του Ταρταλιόνε. Η χρονολογία αναφέρει ότι οι δικηγόροι του Ταρταλιόνε επικύρωσαν το σημείωμα, αν και δεν εξηγεί πώς. Εάν γράφτηκε από τον Επστάιν, το μήνυμα θα μπορούσε να προσφέρει πληροφορίες για την ψυχολογική του κατάσταση τις εβδομάδες πριν απαγχονιστεί.Ο θάνατος του Τζέφρι Επστάιν κρίθηκε αυτοκτονία από τον ιατροδικαστή της πόλης της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, οι αποκαλύψεις για κενά ασφαλείας στο πλέον κλειστό Σωφρονιστικό Κέντρο του Μανχάταν έχουν γεννήσει αμέτρητες θεωρίες σχετικά με το πώς πέθανε και αν δολοφονήθηκε. Όταν οι αξιωματούχοι της φυλακής ρώτησαν τον χρηματιστή για τα κόκκινα σημάδια στο λαιμό του μετά το περιστατικό του Ιουλίου, τους είπε ότι ο κ. Ταρταλιόνε τον είχε επιτεθεί και ότι δεν είχε αυτοκτονικές τάσεις.Ο Ταρταλιόνε, πρώην αστυνομικός που κατηγορείται για τετραπλή ανθρωποκτονία, αρνείται εδώ και καιρό ότι επιτέθηκε στον Επστάιν. Τα αρχεία της Υπηρεσίας Σωφρονισμού δείχνουν ότι, μία εβδομάδα μετά την αρχική καταγγελία εναντίον του συγκρατούμενου του, ο χρηματιστής δήλωσε στους υπαλλήλους ότι «ποτέ δεν είχε προβλήματα» με τον Ταρταλιόνε και ένιωθε ασφαλής που ήταν μαζί του.Καταδικασμένος το 2023, ο Ταρταλιόνε εκτίει σήμερα τέσσερις ποινές ισόβιας κάθειρξης. Έχει ασκήσει έφεση και υποστηρίζει ότι είναι αθώος.Σε πρόσφατες τηλεφωνικές συνεντεύξεις από μια ομοσπονδιακή φυλακή στην Καλιφόρνια, ο Ταρταλιόνε έδωσε τη δική του εκδοχή για το πώς βρήκε το σημείωμα. Μετά το περιστατικό του Ιουλίου, ο Επστάιν μεταφέρθηκε σε άλλο τμήμα της φυλακής και τέθηκε για σύντομο χρονικό διάστημα υπό παρακολούθηση για αυτοκτονία. Περίπου εκείνη την περίοδο, όπως είπε ο Ταρταλιόνε, βρήκε το σημείωμα στο κελί του, κρυμμένο μέσα σε ένα κόμικ.«Άνοιξα το βιβλίο για να διαβάσω και εκεί ήταν», είπε ο Ταρταλιόνε: ένα κομμάτι κίτρινου χαρτιού που είχε σκιστεί από ένα μπλοκ σημειώσεων.Το σημείωμα ανέφερε ότι οι ερευνητές είχαν εξετάσει τον Τζέφρι Επστάιν για πολλούς μήνες και «δεν βρήκαν τίποτα», υποστήριξε ο Ταρταλιόνε και δήλωσε πως το μήνυμα συνέχιζε με κάτι σαν: «Τι θέλεις να κάνω, να ξεσπάσω σε κλάματα; Ήρθε η ώρα να πούμε αντίο».Ο Ταρταλιόνε έδωσε το σημείωμα στους δικηγόρους του, είπε, επειδή θα μπορούσε να ήταν χρήσιμο αν ο Επστάιν συνέχιζε να ισχυρίζεται ότι του επιτέθηκε.Το σημείωμα δεν αναφέρθηκε στις επίσημες έρευνες για τον θάνατο του Τζέφρι Επστάιν, συμπεριλαμβανομένης μιας έκθεσης του 2023 από το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του υπουργείου Δικαιοσύνης. Ωστόσο, το έγγραφο με το χρονοδιάγραμμα που δημοσιεύθηκε ως μέρος των φακέλων Επστάιν συνοψίζει την πορεία του σημειώματος μέσα στο δικαστικό σύστημα. Δεν είναι σαφές γιατί δημιουργήθηκε το έγγραφο, το οποίο φέρει τον τίτλο «Χρονολόγιο» και αναφέρεται στους κρατούμενους και τους δικηγόρους με τα αρχικά τους, ούτε ποιος το συνέταξε.

Σύμφωνα με το έγγραφο, στις 27 Ιουλίου 2019, τέσσερις ημέρες μετά την απόπειρα αυτοκτονίας του Επστάιν, ο Ταρταλιόνε συναντήθηκε με τον «BB» -τον βασικό συνήγορό του, Μπρους Μπάρκετ- και τον ενημέρωσε για την εύρεση του σημειώματος. Όταν ένας φρουρός είπε ότι ο Ταρταλιόνε δεν επιτρεπόταν να πάει στο κελί του για να πάρει το σημείωμα, ο κ. Μπάρκετ είπε στον πελάτη του να το δώσει στον επόμενο δικηγόρο που θα τον επισκεπτόταν, σύμφωνα με το έγγραφο. Ο κ. Μπάρκετ κάλεσε τότε τον «JW» -έναν άλλο δικηγόρο, τον Τζον Βίντερ- και του ζήτησε να παραλάβει το σημείωμα από τον πελάτη τους.



Η χρονολογική σειρά των γεγονότων δείχνει ότι οι δικηγόροι προσπάθησαν δύο φορές τις επόμενες ημέρες να πιστοποιήσουν το σημείωμα, χωρίς επιτυχία. Τελικά πιστοποίησαν το σημείωμα στα τέλη του 2019 ή στις αρχές του 2020, σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά των γεγονότων.



«Οι δικηγόροι μου εκείνη την εποχή ήθελαν να βεβαιωθούν, ξέρετε, ότι δεν το είχα γράψει εγώ», δήλωσε ο Ταρταλιόνε σε συνέντευξη τον Ιούλιο του 2025 με την παρουσιάστρια του podcast Τζέσικα Ριντ Κράους. Είπε ότι ανέθεσαν σε «ειδικούς γραφολόγους» να εξετάσουν το σημείωμα.



Ο δικαστής που επιβλέπει την υπόθεση του Ταρταλιόνε, Κένεθ Μ. Κάρας, ο οποίος υπηρετεί στο ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο στο Γουάιτ Πλέινς, διέταξε τελικά να παραδοθεί το σημείωμα στο δικαστήριο, σύμφωνα με τον Ταρταλιόνε και τον Βίντερ. Σε μια συνέντευξη, ο κ. Βίντερ είπε στην εφημερίδα The Times ότι μετέφερε το σημείωμα στο δικαστήριο και το παρέδωσε σε έναν γραμματέα αλλά δεν μπορούσε να θυμηθεί τι έγραφε.



Το σημείωμα φαίνεται να έχει εμπλακεί σε μια παρατεταμένη διαμάχη μεταξύ των δικηγόρων του Ταρταλιόνε, γεγονός που οδήγησε τον δικαστή Κάρας να ορίσει έναν εξωτερικό δικηγόρο για να διερευνήσει τη διαμάχη. Τα έγγραφα που σχετίζονται με τη διαμάχη σφραγίστηκαν προκειμένου να προστατευθεί το απόρρητο των επικοινωνιών μεταξύ δικηγόρου και πελάτη. Ο δικαστής εξέδωσε τελικά μια σύντομη διαταγή που απέκλεισε τον Βίντερ από την υπόθεση, επικαλούμενος μια ξεχωριστή, σφραγισμένη διαταγή που προφανώς εξηγούσε το λόγο.



Ένας εκπρόσωπος του δικαστηρίου αρνήθηκε να σχολιάσει την ύπαρξη οποιουδήποτε σφραγισμένου εγγράφου. Τέτοια αρχεία, είπε, τοποθετούνται στα θησαυροφυλάκια του δικαστηρίου για φύλαξη.