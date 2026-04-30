Γέννα σε πτήση της ITA Airways: Αγοράκι ήρθε στον κόσμο μέσα στο αεροσκάφος, δείτε φωτογραφία
Επιβάτιδα αεροσκάφους της ITA Airways έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι κατά τη διάρκεια πτήσης από το Ντακάρ προς τη Ρώμη, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στα χρονικά της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας, ανακοίνωσε σήμερα η ITA Airways.
Η γυναίκα, η οποία διένυε τον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της, επιβιβάστηκε στο αεροσκάφος για να ταξιδέψει από την πρωτεύουσα της Σενεγάλης με προορισμό τη Ρώμη. Λίγο μετά την απογείωση, όμως, άρχισαν οι ωδίνες του τοκετού.
Με τη συνδρομή μελών του πληρώματος και δύο επιβατών -γιατρού και νοσηλεύτριας- η γυναίκα γέννησε σε ένα απόμερο σημείο της καμπίνας. Τόσο η μητέρα όσο και το μωρό της είναι καλά στην υγεία τους, αναφέρει το δελτίο Τύπου της ITA Airways, στο οποίο δεν διευκρινίζονται η εθνικότητα και η ηλικία της επιβάτιδας.
Το περιστατικό συνέβη στην πτήση ΑΖ855 της ΙΤΑ Airways -μέλους του γερμανικού ομίλου Lufthansa- από το Ντακάρ της Σενεγάλης προς το αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης.
