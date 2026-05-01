One more, one more: Το μήνυμα και η αγκαλιά Γιαννακόπουλου με Αταμάν μετά τη δεύτερη νίκη επί της Βαλένθια, δείτε βίντεο
SPORTS
Εργκίν Αταμάν Δημήτρης Γιαννακόπουλος Βαλένθια Παναθηναϊκός

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκου και ο προπόνητης των «πράσινων» έδωσαν το σύνθημα πρόκρισης στο Final 4 της Euroleague στην Αθήνα

Ένα βήμα πριν το Final 4 της Euroleague που φέτος θα διεξαχθεί στην Αθήνα βρίσκεται ο Παναθηναϊκός μετά τη δεύτερη νίκη επί της Βαλένθια στην Ισπανία με 105-107 στην παράταση με buzzer beater του Χέιζ-Ντέιβις.

Το σύνθημα της πρόκρισης έδωσαν Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Εργκίν Αταμάν που αγκαλιάστηκαν στα αποδυτήρια λέγοντας «one more, one more».



Τις ίδιες δύο λέξεις χρησιμοποίησε ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού μιλώντας στα αποδυτήρια στους παίχτες της ομάδας, κάνοντας και σχετική ανάρτηση στο Instagram.



Οι λέξεις αυτές ήταν που εκστόμισε ο Τούρκος προπονητής των πράσινων όταν είδε τον Κέντρικ Ναν στη φυσούνα του γηπέδου της Βαλένθια μετά το τέλος του αγώνα με τη Βαλένθια.

Κλείσιμο

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

