Μέσα σε μία εβδομάδα το Ιράκ μπορεί να επαναφέρει πλήρως την παραγωγή σε πετρέλαιο, εφόσον λήξει ο πόλεμος

Το Ιράκ μπορεί να επαναφέρει τις εξαγωγές αργού πετρελαίου σε περίπου 3,4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως μέσα σε μία εβδομάδα, εφόσον τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν και αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ , δήλωσε ο επικεφαλής της κρατικής Basra Oil Company, επισημαίνοντας τη μεγάλη πτώση της παραγωγής λόγω της κρίσης.Όπως αναφέρει το Reuters , το Ιράκ θα μπορούσε να αποκαταστήσει τις εξαγωγές αργού πετρελαίου σε περίπου 3,4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως μέσα σε μία εβδομάδα, υπό την προϋπόθεση ότι θα τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν και θα ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον επικεφαλής της κρατικής Basra Oil Company.Σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, μεταξύ των παραγωγών πετρελαίου του Κόλπου, το Ιράκ έχει υποστεί τη μεγαλύτερη απώλεια εσόδων από το πετρέλαιο λόγω του ουσιαστικού αποκλεισμού του Στενού, καθώς δεν διαθέτει εναλλακτικές διαδρομές εξαγωγής.Η χώρα, η οποία αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό στον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (ΟΠΕΚ), μπορεί να επαναφέρει γρήγορα την παραγωγή στα επίπεδα πριν από τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, οι οποίες οδήγησαν ουσιαστικά στο κλείσιμο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ροής πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου διέρχεται συνήθως από το Στενό του Ορμούζ.Ο Μπάσεμ Αμπντούλ Καρίμ δήλωσε ότι μέχρι στιγμής το Ιράν έχει παράσχει μόνο προφορικές διαβεβαιώσεις που θα επέτρεπαν στα ιρακινά δεξαμενόπλοια να διέλθουν από το Στενό.«Δεν έχουμε λάβει κανένα επίσημο έγγραφο σχετικά με την άδεια διέλευσης ιρακινών δεξαμενόπλοιων», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters.Όπως ανέφερε, η παραγωγή από τα νότια πετρελαϊκά πεδία του Ιράκ ανέρχεται περίπου σε 900.000 βαρέλια ημερησίως, ωστόσο εάν λήξει ο πόλεμος και διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση από το Στενό, οι εξαγωγές θα μπορούσαν να φτάσουν τα 3,4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως μέσα σε μία εβδομάδα.Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει ότι θα «εξαπολύσει κόλαση» στην Τεχεράνη εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία έως το τέλος της Τρίτης, που θα επιτρέψει την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο Στενό του Ορμούζ.Τον περασμένο μήνα, η παραγωγή πετρελαίου του Ιράκ μειώθηκε περίπου κατά 80%, φτάνοντας τα 800.000 βαρέλια ημερησίως, καθώς ο πόλεμος εμπόδισε τις εξαγωγές και οι δεξαμενές αποθήκευσης γέμισαν, σύμφωνα με αξιωματούχους του ενεργειακού τομέα που μίλησαν στο Reuters.Με περιορισμένες δυνατότητες εξαγωγής, η παραγωγή στο κοίτασμα Rumaila μειώθηκε σε περίπου 400.000 βαρέλια ημερησίως, από περίπου 1,35 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως πριν από τη σύγκρουση, ενώ στο κοίτασμα Zubair η παραγωγή διαμορφώθηκε περίπου στα 300.000 βαρέλια ημερησίως, μειωμένη κατά 340.000 βαρέλια ημερησίως σε σχέση με τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο, σύμφωνα με τον Αμπντούλ Καρίμ.Αρκετά μικρότερα πεδία λειτουργούν σε περιορισμένο επίπεδο, ώστε να συνεχιστεί η παραγωγή συνοδευτικού φυσικού αερίου, το οποίο χρησιμοποιείται για την εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ σε άλλες εγκαταστάσεις η διακοπή λειτουργίας αξιοποιήθηκε για την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης.Πριν από την έναρξη του πολέμου, η συνολική παραγωγή πετρελαίου του Ιράκ ανερχόταν σε περίπου 4,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, επίπεδο που επιτρέπει την εξαγωγή 3,4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως ακόμη και λαμβάνοντας υπόψη ζημιές που σχετίζονται με τη σύγκρουση.

