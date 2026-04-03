Μαζική αεροπορική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία: Τουλάχιστον δέκα νεκροί από τους βομβαρδισμούς
Η νέα μαζική αεροπορική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία σήμερα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δέκα ανθρώπους, σύμφωνα με το Κίεβο, το οποίο μιλά για «κλιμάκωση».

«Περίπου 500 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι» εκτοξεύτηκαν σήμερα από τη Ρωσία, ανέφερε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.


Από τα πλήγματα σκοτώθηκαν ένας άνθρωπος στην Μπούτσα, κοντά στο Κίεβο, άλλος ένας στη Χερσώνα, τρεις στην περιφέρεια του Σούμι, ένας στο Ζιτομίρ και δύο στο Χάρκοβο, τη μεγάλη πόλη κοντά στο ανατολικό μέτωπο.

Στο Κραματόρσκ, άλλη μεγάλη πόλη κοντά στη γραμμή του μετώπου «το μεσημέρι οι Ρώσοι εκτόξευσαν πέντε βόμβες» με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι και τρεις να τραυματιστούν, ανέφερε ο περιφερειακός στρατιωτικός διοικητής Βαντίμ Φιλάσκιν.

Παράλληλα, διακόπηκε η ηλεκτροδότηση σε πολλές περιοχές, λόγω των βομβαρδισμών. Σύμφωνα με την πρωθυπουργό Γιούλια Σβιριντένκο, οι διακοπές αυτές αφορούν κυρίως το Κίεβο, το Τσερκάσι και το Ζιτομίρ.
Thema Insights

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον

Το μυστικό πίσω από μια πετυχημένη και κερδοφόρα online παρουσία

Σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και πιο απαιτητική για τις επιχειρήσεις, εκεί όπου η πρώτη εντύπωση γίνεται πλέον online και οι επιλογές κρίνονται με ένα scroll, κάποια brands καταφέρνουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους με τρόπο ουσιαστικό και επωφελή. Ο Χρυσός Οδηγός είναι ένα από αυτά!

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

