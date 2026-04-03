Τραμπ: Με περισσότερο χρόνο μπορούμε να ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ, να πάρουμε το πετρέλαιο και να κερδίσουμε μια περιουσία
Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται μία μέρα μετά τις συνομιλίες των Συμμάχων σχετικά με plan B για τα Στενά του Ορμούζ χωρίς τις ΗΠΑ

Τη θέση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν, με τον απαραίτητο χρόνο, να διασφαλίσουν το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και να αξιοποιήσουν τα ενεργειακά αποθέματα της περιοχής εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι με λίγο περισσότερο χρόνο, μπορούμε εύκολα να ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ, να πάρουμε το πετρέλαιο και να κερδίσουμε μια περιουσία. «Θα ήταν μια “πλούσια πηγή” για τον κόσμο;».

Σημειώνεται ότι την Πέμπτη (2/4) περισσότεροι από 40 σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών συμμετείχαν σε διεθνή τηλεδιάσκεψη με αντικείμενο την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, εν μέσω έντονης ανησυχίας για την κρίση στη θαλάσσια οδό που προκλήθηκε από τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν.

Η πρωτοβουλία οργανώθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο συγκάλεσε χώρες από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ασία, καθώς και την Αυστραλία και τον Καναδά, με στόχο να εξεταστούν διπλωματικές κινήσεις προς την Τεχεράνη, αλλά και το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση που το Ιράν δεν συμφωνήσει στην άρση του αποκλεισμού της κρίσιμης θαλάσσιας αρτηρίας για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις και τις οποίες επικαλείται το Bloomberg, η διεθνής κοινότητα θεωρεί απαραίτητο να συμπεριληφθεί συγκεκριμένη πρόβλεψη για τα Στενά του Ορμούζ στις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός με το Ιράν. Ωστόσο, η τηλεδιάσκεψη ανέδειξε ότι η συμμαχία χωρών προετοιμάζεται και για το ενδεχόμενο να χρειαστεί να αναλάβει δράση για την επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού χωρίς τη συμμετοχή των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει έντονη κριτική στις χώρες του ΝΑΤΟ, κατηγορώντας τες ότι δεν είναι πρόθυμες να αναπτύξουν στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή, ενώ έχει φτάσει στο σημείο να απειλήσει ακόμη και με αποχώρηση από τη Συμμαχία.
Τρία τάνκερ πέρασαν τα Στενά του Ορμούζ

Παράλληλα, τρία δεξαμενόπλοια ομανικής ιδιοκτησίας φαίνεται να διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ ακολουθώντας τη γραμμή των ακτών του Ομάν, υποδεικνύοντας μια εναλλακτική διαδρομή σε σχέση με τη βόρεια πορεία μέσω ιρανικών υδάτων.

Τα δύο υπερδεξαμενόπλοια πετρελαίου Dhalkut και Habrut, καθώς και το πλοίο LNG Sohar LNG, κατευθύνθηκαν ανατολικά προς τα Στενά την Πέμπτη, σύμφωνα με τα σήματα δορυφορικής παρακολούθησης.

Και τα τρία πλοία διαχειρίζεται η Oman Ship Management Company, όπως προκύπτει από τη ναυτιλιακή βάση δεδομένων Equasis.
