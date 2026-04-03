Τρία τάνκερ πέρασαν τα Στενά του Ορμούζ από νέα διαδρομή κοντά στις ακτές του Ομάν
Τρία δεξαμενόπλοια ομανικής ιδιοκτησίας φαίνεται να διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ ακολουθώντας τη γραμμή των ακτών του Ομάν, υποδεικνύοντας μια εναλλακτική διαδρομή σε σχέση με τη βόρεια πορεία μέσω ιρανικών υδάτων.

Τα δύο υπερδεξαμενόπλοια πετρελαίου Dhalkut και Habrut, καθώς και το πλοίο LNG Sohar LNG, κατευθύνθηκαν ανατολικά προς τα Στενά την Πέμπτη, σύμφωνα με τα σήματα δορυφορικής παρακολούθησης.

Και τα τρία πλοία διαχειρίζεται η Oman Ship Management Company, όπως προκύπτει από τη ναυτιλιακή βάση δεδομένων Equasis.

Νέα διαδρομή αντί της ιρανικής

Από την έναρξη της σύγκρουσης, τα Στενά του Ορμούζ έχουν σχεδόν μπλοκαριστεί, με το Ιράν να επιτρέπει περιορισμένες διελεύσεις μόνο σε πλοία «φιλικών» χωρών, μέσω προκαθορισμένης βόρειας διαδρομής εντός των δικών του υδάτων.

Πρόσφατα, πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων γαλλικής ιδιοκτησίας χρησιμοποίησε αυτή τη διαδρομή, στην πρώτη γνωστή διέλευση δυτικοευρωπαϊκού πλοίου μετά την έναρξη του πολέμου.

Ωστόσο, η νέα πορεία που ακολουθούν τα ομανικά πλοία κινείται νοτιότερα, εκτός των παραδοσιακών διαύλων.

Διπλωματικές κινήσεις και έλεγχος

Το ιρανικό πρακτορείο IRNA μετέδωσε ότι ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπάντι δήλωσε πως η Τεχεράνη επεξεργάζεται πρωτόκολλο με το Ομάν για την παρακολούθηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά.

Η στάση του Ομάν απέναντι σε αυτή τη συνεργασία παραμένει ασαφής.

