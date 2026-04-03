Τρία τάνκερ πέρασαν τα Στενά του Ορμούζ από νέα διαδρομή κοντά στις ακτές του Ομάν
Τρία τάνκερ πέρασαν τα Στενά του Ορμούζ από νέα διαδρομή κοντά στις ακτές του Ομάν
Και τα τρία πλοία, τα Dhalkut, Habrut και Sohar LNG, διαχειρίζεται η Oman Ship Management Company
Τρία δεξαμενόπλοια ομανικής ιδιοκτησίας φαίνεται να διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ ακολουθώντας τη γραμμή των ακτών του Ομάν, υποδεικνύοντας μια εναλλακτική διαδρομή σε σχέση με τη βόρεια πορεία μέσω ιρανικών υδάτων.
Τα δύο υπερδεξαμενόπλοια πετρελαίου Dhalkut και Habrut, καθώς και το πλοίο LNG Sohar LNG, κατευθύνθηκαν ανατολικά προς τα Στενά την Πέμπτη, σύμφωνα με τα σήματα δορυφορικής παρακολούθησης.
Και τα τρία πλοία διαχειρίζεται η Oman Ship Management Company, όπως προκύπτει από τη ναυτιλιακή βάση δεδομένων Equasis.
Πρόσφατα, πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων γαλλικής ιδιοκτησίας χρησιμοποίησε αυτή τη διαδρομή, στην πρώτη γνωστή διέλευση δυτικοευρωπαϊκού πλοίου μετά την έναρξη του πολέμου.
Ωστόσο, η νέα πορεία που ακολουθούν τα ομανικά πλοία κινείται νοτιότερα, εκτός των παραδοσιακών διαύλων.
Η στάση του Ομάν απέναντι σε αυτή τη συνεργασία παραμένει ασαφής.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Τα δύο υπερδεξαμενόπλοια πετρελαίου Dhalkut και Habrut, καθώς και το πλοίο LNG Sohar LNG, κατευθύνθηκαν ανατολικά προς τα Στενά την Πέμπτη, σύμφωνα με τα σήματα δορυφορικής παρακολούθησης.
Και τα τρία πλοία διαχειρίζεται η Oman Ship Management Company, όπως προκύπτει από τη ναυτιλιακή βάση δεδομένων Equasis.
Three tankers broadcasting Omani ownership appeared to enter the Strait of Hormuz by hugging their home country’s coastline, indicating a different route to a northerly path through Iranian waters https://t.co/0KW17kEouE— Bloomberg (@business) April 2, 2026
Νέα διαδρομή αντί της ιρανικήςΑπό την έναρξη της σύγκρουσης, τα Στενά του Ορμούζ έχουν σχεδόν μπλοκαριστεί, με το Ιράν να επιτρέπει περιορισμένες διελεύσεις μόνο σε πλοία «φιλικών» χωρών, μέσω προκαθορισμένης βόρειας διαδρομής εντός των δικών του υδάτων.
Πρόσφατα, πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων γαλλικής ιδιοκτησίας χρησιμοποίησε αυτή τη διαδρομή, στην πρώτη γνωστή διέλευση δυτικοευρωπαϊκού πλοίου μετά την έναρξη του πολέμου.
Ωστόσο, η νέα πορεία που ακολουθούν τα ομανικά πλοία κινείται νοτιότερα, εκτός των παραδοσιακών διαύλων.
Διπλωματικές κινήσεις και έλεγχοςΤο ιρανικό πρακτορείο IRNA μετέδωσε ότι ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπάντι δήλωσε πως η Τεχεράνη επεξεργάζεται πρωτόκολλο με το Ομάν για την παρακολούθηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά.
Η στάση του Ομάν απέναντι σε αυτή τη συνεργασία παραμένει ασαφής.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
