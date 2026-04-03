Ο Τραμπ επιβάλλει νέους τελωνειακούς δασμούς ως και 100% σε εισαγόμενα φάρμακα
Με δεύτερη διακήρυξη που υπέγραψε εχθές, τροποποιεί ισχύοντες δασμούς σε μέταλλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Πέμπτη δυο διακηρύξεις με τις οποίες από τη μια επέβαλε νέους τελωνειακούς δασμούς σε μέρος των εισαγόμενων φαρμακευτικών προϊόντων κι από την άλλη τροποποίησε ισχύοντες σε μέταλλα, ακριβώς έναν χρόνο μετά την «ημέρα της απελευθέρωσης», όπως είχε βαφτίσει την επιβολή δασμών σε όλες τις χώρες του κόσμου.

Οι επιπλέον δασμοί σε εισαγόμενα φαρμακευτικά προϊόντα έχουν σκοπό να επιταχυνθεί η παραγωγή των προϊόντων αυτών ή ανάλογων στις ΗΠΑ, και μπορεί να φθάνει ως ακόμη και το 100%.

Κάποιες χώρες εξαιρούνται, πιο συγκεκριμένα αυτές οι οποίες έχουν υπογράψει επιμέρους συμφωνίες με την Ουάσιγκτον που καλύπτουν τις εταιρείες τους -- η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η ΕΕ και η Ελβετία θα δουν έτσι τα δικά τους φάρμακα που εξάγονται στην αμερικανική αγορά να δασμολογούνται ως και κατά 15%, το όριο που προβλεπόταν στις συμφωνίες τους.

Ταυτόχρονα, αναπροσαρμόζονται οι δασμοί που επιβάλλονται σε μέταλλα, ως αντίδραση σε πρακτικές εταιρειών που επιδιώκουν να «χειραγωγήσουν τεχνητά» τις τιμές τω προϊόντων τους προκειμένου να είναι φθηνότερα στις ΗΠΑ, κατά τον Λευκό Οίκο.

Πιο συγκεκριμένα, τελικά προϊόντα που περιέχουν κατά μεγάλο μέρος τους χάλυβα, αλουμίνιο και χαλκό θα δασμολογούνται κατά 25% της συνολικής αξίας τους και όχι κατά 50% στην ποσότητα των μετάλλων που περιέχουν.

Οι νέοι κανόνες για τα μέταλλα τίθενται σε ισχύ τη Δευτέρα, αυτοί για τα φαρμακευτικά είδη σε 120 ως 180 ημέρες, ανάλογα με το μέγεθος των εταιρειών που τα παράγουν, διευκρινίζεται στο υλικό που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο.

Σκοπός της κυβέρνησης Τραμπ είναι «το μεγαλύτερο μέρος των αδειοδοτημένων φαρμάκων να παράγεται στις ΗΠΑ», είπε αξιωματούχος στον Τύπο. Τα γενόσημα εξαιρούνται.

Οι εταιρείες που θα δεσμευτούν να εγκαταστήσουν εργοστάσια στις ΗΠΑ δεν θα πληρώνουν δασμούς παρά 20% στα προϊόντα τους ως το τέλος της θητείας του προέδρου Τραμπ. Όσες επιφυλάσσουν στις μεταχείριση «του πλέον ευνοημένου» κράτους στις τιμές των φαρμάκων τους και δεσμευτούν να εγκαταστήσουν στις ΗΠΑ εργοστάσια θα εξαιρούνται από οποιονδήποτε δασμό. Το έχουν κάνει 13 εταιρείες του τομέα.

Πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, που έκρινε ότι μεγάλο μέρος των δασμών του αμερικανού προέδρου Τραμπ επιβλήθηκε κατά τρόπο αντισυνταγματικό, αντιμετωπίστηκε με οργή από τον ρεπουμπλικάνο, που ανακοίνωσε κατόπιν γενικό δασμό 10% ως τα τέλη Ιουλίου. Η απόφαση του κορυφαίου οργάνου της αμερικανικής δικαιοσύνης δεν αφορούσε πάντως τους δασμούς κατά τομείς, που παραμένουν σε ισχύ.
