Ποιοι είναι οι πολιτοφύλακες Μπασίτζ που σπέρνουν τον τρόμο στους διαδηλωτές στο Ιράν

Η αμφιλεγόμενη παραστρατιωτική δύναμη έχει επανειλημμένα βρεθεί στην πρώτη γραμμή καταστολής λαϊκών εξεγέρσεων - Ποιοι την απαρτίζουν και ποιος είναι ο ρόλος της σήμερα