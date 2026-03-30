Το Ισραήλ δηλώνει ότι βομβάρδισε πανεπιστήμιο στην Τεχεράνη, που διοικείται από τους Φρουρούς της Επανάστασης
Ο ισραηλινός στρατός (IDF) δήλωσε ότι τις τελευταίες ημέρες πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή εναντίον στρατιωτικής εγκατάστασης του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης που βρίσκεται εντός του Πανεπιστημίου Ιμάμ Χοσεΐν, στο κέντρο της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, το πανεπιστήμιο – το οποίο περιγράφεται ως «μία από τις κεντρικές στρατιωτικές υποδομές των Φρουρών της Επανάστασης(IRGC)» – φέρεται να χρησιμοποιείται υπό την κάλυψη πολιτικών δραστηριοτήτων για την έρευνα και ανάπτυξη όπλων, συμπεριλαμβανομένων εργασιών που σχετίζονται με βαλλιστικούς πυραύλους και άλλες προηγμένες δυνατότητες.

Ο IDF ανέφερε ότι η επίθεση έπληξε διάφορα βασικά τμήματα της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων υπόγειων αεροδυναμικών σωλήνων που χρησιμοποιούνται για δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων, ενός κέντρου χημείας που φέρεται να εμπλέκεται στην έρευνα χημικών όπλων, καθώς και ενός κεντρικού μηχανικού συγκροτήματος που συνδέεται με την ανάπτυξη όπλων.


Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

