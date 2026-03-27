Η Μόσχα σταματά τις εξαγωγές βενζίνης από 1η Απριλίου, προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές
Η Μόσχα σταματά τις εξαγωγές βενζίνης από 1η Απριλίου, προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές

Αρκετές περιοχές στη Ρωσία και τμήματα της Ουκρανίας υπό ρωσικό έλεγχο ανέφεραν ελλείψεις σε βενζίνη πέρυσι, μετά την εντατικοποίηση των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια

Η Μόσχα σταματά τις εξαγωγές βενζίνης από 1η Απριλίου, προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές
Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Αλεξάντερ Νόβακ, έδωσε εντολή σήμερα στο υπουργείο Ενέργειας να συντάξει μια απόφαση για την απαγόρευση των εξαγωγών βενζίνης από την 1η Απριλίου, ανακοίνωσε η Μόσχα. Το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS ανέφερε νωρίτερα ότι η απαγόρευση θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 31 Ιουλίου.

Ο Νόβακ δήλωσε ότι οι αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου και των παραγώγων του, η οποία προκαλείται από την κρίση στη Μέση Ανατολή, οδηγεί σε σημαντικές διακυμάνσεις των τιμών. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η υψηλή ζήτηση για ρωσικούς ενεργειακούς πόρους στις ξένες αγορές παραμένει ένας θετικός παράγοντας.

Ο όγκος του αργού πετρελαίου που προωθείται προς επεξεργασία παραμένει στα επίπεδα του περασμένου έτους, διασφαλίζοντας σταθερό εφοδιασμό σε προϊόντα πετρελαίου, ανέφερε η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.


Ελλείψει σε βενζίνη από τις ουκρανικές επίθεσης σε ρωσικά διυλιστήρια

Σημειώνεται ότι αρκετές περιοχές στη Ρωσία και τμήματα της Ουκρανίας υπό ρωσικό έλεγχο ανέφεραν ελλείψεις σε βενζίνη πέρυσι, μετά την εντατικοποίηση των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια και εν μέσω εποχικής αύξησης της ζήτησης καυσίμων. Η Ρωσία έχει επιβάλει επανειλημμένα περιορισμούς στις εξαγωγές βενζίνης και ντίζελ για να συγκρατήσει την άνοδο των τιμών και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις.

Σύμφωνα με πηγές του κλάδου, η χώρα εξήγαγε πέρυσι σχεδόν 5 εκατομμύρια μετρικούς τόνους βενζίνης, δηλαδή περίπου 117.000 βαρέλια την ημέρα.
Thema Insights

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

Οι πρόσφατοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα ανέδειξαν το πρόβλημα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους, αλλά συνολικά την ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό ενώ η λύση είναι και απλή και προφανής.

Την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, κάθε σταγόνα φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μας θυμίζει ότι η ενυδάτωση δεν είναι μόνο καθημερινή συνήθεια, αλλά μια πράξη φροντίδας για τον οργανισμό και τη φύση.

