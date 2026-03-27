Πανικός στην Ταϊλάνδη: Τρέχουν με μπιτόνια να βάλουν βενζίνη μετά την αύξηση στις τιμές των καυσίμων, δείτε βίντεο

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης δηλώνει ότι διαθέτει επαρκή ενεργειακά αποθέματα για 100 ημέρες, ωστόσο, σε πολλές περιοχές της χώρας, έχουν εμφανιστεί μεγάλες ουρές και πινακίδες «εξαντλημένο απόθεμα» στα πρατήρια καυσίμων.







Ταυτόχρονα οι αγρότες και οι αλιείς της χώρας που είναι από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς στον κόσμο προϊόντων όπως το ρύζι, η ζάχαρη και τα κονσερβοποιημένα ψάρια έχουν επηρεαστεί με αρκετούς να μην έχουν τροφοδοτήσει με ντίζελ τα μηχανήματά τους. Μια ένωση αλιέων προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα ότι ο κλάδος, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, θα μπορούσε να παραλύσει εντελώς μέσα σε λίγες μέρες, αν η κυβέρνηση δεν προσφέρει στήριξη για την κάλυψη του κόστους των καυσίμων.



Οι τιμές του ντίζελ στην Ταϊλάνδη αυξήθηκαν στα 38,94 μπατ (1,03 ευρώ) ανά λίτρο την Πέμπτη, όταν έληξαν οι κρατικές επιδοτήσεις, από τα 29,94 μπατ (0,79 ευρώ) ανά λίτρο που ίσχυαν πριν τον πόλεμο. Στα social media έχουν κυκλοφορήσει βίντεο με Ταϊλανδούς το τελευταίο χρονικό διάστημα να τρέχουν σε πρατήρια με μπιτόνια για να προμηθευτούν καύσιμα.







Στην ευρύτερη περιοχή, οι κυβερνήσεις προσπαθούν να βρουν τρόπους εξοικονόμησης καυσίμων, με τις Φιλιππίνες να εισάγουν τετραήμερη εβδομάδα εργασίας για πολλούς εργαζόμενους του δημόσιου τομέα και τις αρχές του Λάος να ενθαρρύνουν τους μαθητές να πηγαίνουν στο σχολείο με ποδήλατο ή με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στην Ταϊλάνδη, η κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης μέτρα στήριξης των αγροτών, συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου αγοράς ρυζιού σε τιμές υψηλότερες από αυτές της αγοράς και επιδότησης του κόστους των λιπασμάτων.

Μείωση του ειδικού φόρους κατανάλωσης Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης επί των πετρελαιοειδών θα οδηγήσει σε πτώση των τιμών λιανικής, δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών της Ταϊλάνδης, Λαβαρόν Σανγκσνίτ σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι η μέτρο θα μπορούσε να εφαρμοστεί αμέσως, εφόσον εγκριθεί από την εκλογική επιτροπή.



Το σχέδιο για τη μείωση εγκρίθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Πέμπτη, αφού η κυβέρνηση σταμάτησε να επιβάλλει ανώτατο όριο στις τιμές, με αποτέλεσμα οι τιμές του ντίζελ να σημειώσουν άνοδο κατά 6 μπατ (0,16 λεπτά) την ίδια μέρα, σύμφωνα με το



Τα λιπάσματα και ο κίνδυνος της πείνας Ταυτόχρονα, ο Περσικός Κόλπος αποτελεί σημαντικό κόμβο για την παγκόσμια παραγωγή και εξαγωγή λιπασμάτων και ακόμη και χώρες που διαθέτουν δικά τους εργοστάσια παραγωγής συχνά εξαρτώνται από τις εισαγωγές φυσικού αερίου από την περιοχή για να τα διατηρήσουν σε λειτουργία. Ήδη, εργοστάσια σε όλη την Ινδία, το Μπαγκλαντές και τη Μαλαισία επιβραδύνουν τη λειτουργία τους ή κλείνουν εντελώς λόγω ελλείψεων στην προσφορά.



Σε αντίθεση με το πετρέλαιο, ο τομέας των λιπασμάτων δεν διαθέτει διεθνώς συντονισμένα στρατηγικά αποθέματα, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη τη διαχείριση της διαταραχής της εφοδιαστικής αλυσίδας, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος έχει προειδοποιήσει ότι ο πόλεμος θα προκαλέσει «σοβαρό πλήγμα» στα παγκόσμια συστήματα διατροφής.



Εάν η σύγκρουση συνεχιστεί, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) εκτιμά ότι ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που θα βρεθούν αντιμέτωποι με την πείνα θα μπορούσε να φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ το 2026, με 363 εκατομμύρια ανθρώπους να αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια.



Στη Μιανμάρ, η οποία έχει πληγεί από συγκρούσεις και οικονομικό χάος από το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021, το κόστος παραγωγής τροφίμων θα μπορούσε να διπλασιαστεί σε σύγκριση με τη συγκομιδή του περασμένου έτους, προειδοποίησε το WFP. Το ένα τέταρτο του πληθυσμού είναι ήδη αντιμέτωπο με την πείνα.