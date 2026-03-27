Ο πρώην ράπερ Σαχ ορκίστηκε πρωθυπουργός στο Νεπάλ
ΚΟΣΜΟΣ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο πρώην ράπερ και μετέπειτα πολιτικός, ο Μπαλέντρα Σαχ, ορκίστηκε σήμερα πρωθυπουργός του Νεπάλ και θα επιφορτιστεί με την αποκατάσταση της πολιτικής σταθερότητας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στη φτωχή αυτή χώρα των Ιμαλαΐων που επί σειρά ετών είχε εύθραυστες κυβερνήσεις και λιγοστές προοπτικές ανάπτυξης.

Ο 35χρονος Σαχ έγινε πρωθυπουργός αφού το κεντρώο Ανεξάρτητο Εθνικό Κόμμα (RSP) του, που μετράει τρία χρόνια ζωής, κέρδισε με χαρακτηριστική άνεση τις βουλευτικές εκλογές, εξασφαλίζοντας 182 από τις 275 έδρες του κοινοβουλίου στις εκλογές της 5ης Μαρτίου, τις πρώτες μετά τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της διαφθοράς από την Gen Z στις οποίες σκοτώθηκαν 76 άνθρωποι τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Πρώην δήμαρχος της πρωτεύουσας Κατμαντού, ο Σαχ είναι ο νεότερος πρωθυπουργός του Νεπάλ εδώ και δεκαετίες και ο πρώτος "Μαντέσι" (έτσι ονομάζονται οι κάτοικοι των νότιων πεδινών περιοχών που συνορεύουν με την Ινδία) που θα ηγηθεί της χώρας αυτής των Ιμαλαΐων που βρίσκεται ανάμεσα στους ασιατικούς γίγαντες Ινδία και Κίνα.


Ο Σαχ, ο οποίος φορούσε στενό μαύρο παντελόνι με ασορτί σακάκι, το χαρακτηριστικό νεπαλέζικο υφασμάτινο καπέλο και γυαλιά ηλίου, ορκίστηκε στο Προεδρικό Μέγαρο παρουσία διπλωματών και ανώτερων κυβερνητικών αξιωματούχων.

«Η πρώτη δοκιμασία της νέας κυβέρνησης έγκειται στη διαυγή και άμεση παροχή υπηρεσιών στους ανθρώπους, οι οποίοι αναμένουν πρώιμα σημάδια καλής διακυβέρνησης ακόμη και από την Κυριακή», δήλωσε ο πολιτικός αναλυτής Πουραντζάν Ατσάρια.


Η Κυριακή είναι εργάσιμη ημέρα στο Νεπάλ. Ο Ατσάρια δήλωσε ότι η αρχική πρόκληση του Σαχ είναι να εφαρμόσει την έκθεση μιας επιτροπής που διερεύνησε τη βία κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς, ένα βασικό αίτημα των οικογενειών των θυμάτων. Η έκθεση πρότεινε τη δίωξη των υπευθύνων για την καταστολή, συμπεριλαμβανομένου του τότε πρωθυπουργού Κ.Π. Σάρμα Όλι.

Κλείσιμο
Οι διαδηλώσεις υπό την ηγεσία των νέων τροφοδοτήθηκαν από την έλλειψη θέσεων εργασίας και την ενδημική διαφθορά στη χώρα των 30 εκατομμυρίων κατοίκων, όπου το ένα πέμπτο του πληθυσμού ζει σε συνθήκες φτώχειας και περίπου 1.500 άνθρωποι εγκαταλείπουν τη χώρα καθημερινά για εργασία στο εξωτερικό.

Η πολιτική αστάθεια αποτελεί μάστιγα, με 32 κυβερνήσεις να αναλαμβάνουν καθήκοντα από το 1990 και καμία από αυτές να μην ολοκληρώνει πενταετή θητεία.
Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης