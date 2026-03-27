Ένταση σε διαδηλώσεις μαθητών και φοιτητών κατά της λιτότητας στη Χιλή, δείτε βίντεο
Η αστυνομία χρησιμοποίησε αντλίες νερού για να απωθήσει τους διαδηλωτές που αντιδρούν στον περιορισμό της δωρεάν ανώτατης εκπαίδευσης και στις περικοπές δαπανών

Χιλιάδες μαθητές λυκείων και φοιτητές διαδήλωσαν χθες Πέμπτη στο Σαντιάγο εναντίον της πολιτικής λιτότητας του προέδρου της άκρας δεξιάς Χοσέ Αντόνιο Καστ και του σχεδίου της κυβέρνησής του να περιορίσει την πρόσβαση στη δωρεάν δημόσια ανώτατη εκπαίδευση, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι διαδηλωτές, ανάμεσά τους πολλοί μαθητές λυκείου με σχολικές στολές, έκαναν πορεία στο κέντρο της πρωτεύουσας της Χιλής, προτού τους απωθήσει η αστυνομία κάνοντας χρήση αντλιών νερού υπό πίεση.



Μόλις ανέλαβε την εξουσία, ο Χοσέ Αντόνιο Καστ διέταξε μείωση κατά 3% των τρεχουσών δαπανών όλων των υπουργείων, συμπεριλαμβανομένων αυτών του υπουργείου Παιδείας, στο πλαίσιο της πολιτικής λιτότητας που εννοεί να εφαρμόσει.

Η κυβέρνηση εξετάζει μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο να πάψει να επιτρέπει τη δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση στους νέους φοιτητές άνω των τριάντα ετών. Οι διαδηλωτές εξέφρασαν την ανησυχία πως θα ακολουθήσουν κι άλλα μέτρα αυτής της φύσης.

«Θέλουμε να σεβαστούν τα κοινωνικά δικαιώματα που κατακτήσαμε στην πορεία των ετών», είπε ο Μπενχαμίν Τρασλάβινα, εικοσιδυάχρονος φοιτητής, στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο νέος πρόεδρος της Χιλής αξιώνει μείωση των δημοσίων δαπανών κατά περίπου έξι δισεκατομμύρια δολάρια σε 18 μήνες. Ο στόχος, τονίζουν πολιτικοί αντίπαλοί του, είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί αν μείνουν αλώβητες κοινωνικές δαπάνες.

«Δεν μας αξίζει αυτή η Kastigo», διάβαζε κανείς σε πλακάτ -- το αμετάφραστο λογοπαίγνιο συνδυάζει το επώνυμο του αρχηγού του κράτους με τη λέξη castigo («τιμωρία» στα ισπανικά).

«Η μητέρα μου κλείνει τα πενήντα και ήθελε πάντα να σπουδάσει, αλλά δεν μπόρεσε να το κάνει ποτέ, διότι είχε παιδιά κι αδυνατούσε να χρηματοδοτήσει τις σπουδές της (...) Θα οφείλαμε να έχουμε την ευκαιρία», είπε η Σοφία Ντίας, δεκαοκτάχρονη φοιτήτρια.

Παράλληλα, οι τιμές των καυσίμων απογειώθηκαν χθες Πέμπτη, έπειτα από αναπροσαρμογή των κρατικών επιδοτήσεων, με τη τιμή της βενζίνης να καταγράφει αλματώδη αύξηση 30% και του ντίζελ 60%, κατά εκτιμήσεις βασισμένες στις ανόδους των τιμών που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση.

Νόμος περί «ενεργειακής έκτακτης ανάγκης» προωθήθηκε χθες Πέμπτη για να αμβλυνθεί ο αντίκτυπος. Προβλέπει βοηθήματα 110 δολαρίων μηνιαίως για περίοδο έξι μηνών στους οδηγούς ταξί και σχολικών λεωφορείων.
Thema Insights

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

Γιατί η ασφάλιση του οχήματος μάς αφορά όλους

Οι πρόσφατοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα ανέδειξαν το πρόβλημα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους, αλλά συνολικά την ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό ενώ η λύση είναι και απλή και προφανής.

Η σημασία του πιο πολύτιμου αγαθού ζωής: Πώς το νερό στηρίζει οργανισμό και περιβάλλον

Την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, κάθε σταγόνα φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μας θυμίζει ότι η ενυδάτωση δεν είναι μόνο καθημερινή συνήθεια, αλλά μια πράξη φροντίδας για τον οργανισμό και τη φύση.

