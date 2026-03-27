Οι αρχές της Αργεντινής χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική οργάνωση» το καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο
Η απόφαση ευθυγραμμίζεται με την πολιτική των ΗΠΑ κατά των διεθνών καρτέλ και προβλέπει οικονομικές κυρώσεις και περιορισμούς στη δράση της οργάνωσης

Η κυβέρνηση του προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι χαρακτήρισε το Καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ) «τρομοκρατική οργάνωση», απόφαση η οποία ευθυγραμμίζεται με την πολιτική των ΗΠΑ, του κυριότερου γεωπολιτικού εταίρου της.

Η προεδρία σημείωσε ότι το μέτρο εγγράφεται «στο πλαίσιο διεθνών υποχρεώσεων τις οποίες έχει αναλάβει η Αργεντινή στον αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησής της».

Η καταχώριση του ΚΝΓΧ στον αργεντίνικο κατάλογο προσώπων ή οντοτήτων που κρίνεται πως συνδέονται με τρομοκρατικές οργανώσεις και τη χρηματοδότησή τους «επιτρέπει την εφαρμογή οικονομικών κυρώσεων κι λειτουργικών μέτρων με σκοπό να περιοριστεί η δυνατότητα των οργανώσεων αυτών και των μελών τους να δρουν», πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση της προεδρίας.

Και ακόμη «προστατεύει τον χρηματοοικονομικό σύστημα της Αργεντινής» έναντι κάθε απόπειρας «χρησιμοποίησής του για παράνομους σκοπούς» κι ενισχύει τη συνεργασία με άλλες χώρες που έχουν χαρακτηρίσει το καρτέλ «τρομοκρατική» οργάνωση, συνεχίζει το κείμενο.

Τον Φεβρουάριο του 2025, η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ χαρακτήριζε το ΚΝΓΧ και άλλες έξι πολυεθνικές συμμορίες, που έχουν ιδρυθεί στο Μεξικό, στο Σαλβαδόρ και τη Βενεζουέλα, «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις», στο πλαίσιο της επίθεσής της εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών.

Το ΚΝΓΧ ήρθε στο προσκήνιο τον Ιούλιο του 2010 και πλέον θεωρείται πως συγκαταλέγεται στις ισχυρότερες οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στον κόσμο· έχει παρουσία στο Μεξικό, στις ΗΠΑ και σε άλλες τουλάχιστον 40 χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Αργεντινής.

Ο ιδρυτής και ηγέτης της, ο Νεμέσιο «Ελ Μέντσο» Οσεγκέρα, σκοτώθηκε τον Φεβρουάριο, σε επιχείρηση του στρατού του Μεξικού με την υποστήριξη των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Οι αρχές των ΗΠΑ προσέφεραν αμοιβή 15 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα επέτρεπαν τη σύλληψή του.

Η κυβέρνηση Μιλέι είχε ήδη χαρακτηρίσει «τρομοκρατικές» οργανώσεις οντότητες που θεωρούνται τέτοιες από τις ΗΠΑ του Τραμπ, ιδίως το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς και την ιρανική δύναμη Κουντς («Ιερουσαλήμ») των Φρουρών της Επανάστασης -- αρμόδια για τη δράση των Φρουρών στο εξωτερικό.
