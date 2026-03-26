Ισπανία: Μίνι ανασχηματισμός με τον υπουργό Οικονομικών να αναλαμβάνει και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Σάντσεθ
ΚΟΣΜΟΣ
Ισπανία Πέδρο Σάντσεθ

Ισπανία: Μίνι ανασχηματισμός με τον υπουργό Οικονομικών να αναλαμβάνει και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Σάντσεθ

Ο Κάρλος Κουέρπο καταλαμβάνει τη θέση της Μαρία Χεσούς Μοντέρο, που θα είναι υποψήφια στις περιφερειακές εκλογές της Ανδαλουσίας

1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ έδωσε «προαγωγή» στον υπουργό Οικονομικών Κάρλος Κουέρπο, τον οποίο διόρισε σήμερα αντιπρόεδρο της κυβέρνησής του, στη θέση της Μαρία Χεσούς Μοντέρο, που θα είναι υποψήφια στις περιφερειακές εκλογές της Ανδαλουσίας.

Ο Κάρλος Κουέρπο, 45 ετών, έχει αναδειχθεί τους τελευταίους μήνες σε «άγγελο καλών ειδήσεων» για την Ισπανία, καθώς η οικονομία της χώρας αναπτύσσεται δυναμικά και πέρυσι κατέγραψε ανάπτυξη 2,8%.

Η Μοντέρο, που ήταν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης από τα τέλη του 2023 και υπουργός Προϋπολογισμού από το 2018, αποχωρεί από την κυβέρνηση για να θέσει υποψηφιότητα, με το Σοσιαλιστικό κόμμα, στις περιφερειακές εκλογές της Ανδαλουσίας, που θα διεξαχθούν στις 17 Μαΐου.

Η 60χρονη Μοντέρο «ήταν στυλοβάτης αυτής της κυβέρνησης» και «έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην οικονομική επιτυχία μας», σχολίασε ο Σάντσεθ.

Ο Αρκάντι Εσπάνια, 51 ετών, μέχρι σήμερα υφυπουργός Περιφερειακής πολιτικής, θα αναλάβει υπουργός Προϋπολογισμού.
Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

Γιατί η ασφάλιση του οχήματος μάς αφορά όλους

Οι πρόσφατοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα ανέδειξαν το πρόβλημα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους, αλλά συνολικά την ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό ενώ η λύση είναι και απλή και προφανής.

Η σημασία του πιο πολύτιμου αγαθού ζωής: Πώς το νερό στηρίζει οργανισμό και περιβάλλον

Την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, κάθε σταγόνα φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μας θυμίζει ότι η ενυδάτωση δεν είναι μόνο καθημερινή συνήθεια, αλλά μια πράξη φροντίδας για τον οργανισμό και τη φύση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης