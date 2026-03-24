Τις «επαφές» Ουάσινγκτον - Τεχεράνης παραδέχτηκε ιρανική πηγή στο CNN: «Είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε ένα βιώσιμο σχέδιο»
Για προσέγγιση που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ, έκανε λόγο η ιρανική πηγή - Έχουν σταλεί μηνύματα μέσω μεσολαβητών «για να διερευνηθεί αν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου», πρόσθεσε
Τις «επαφές» που έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ του Λευκού Οίκου και της Τεχεράνης, παραδέχτηκε στο CNN ιρανική πηγή, επισημαίνοντας ότι το Ιράν είναι ανοιχτό στο να συζητήσει «βιώσιμα» πλαίσια για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
Κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν αρνηθεί δημοσίως τους ισχυρισμούς του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν συζητούν για τον τερματισμό του πολέμου τις τελευταίες ημέρες.
«Υπήρξε προσέγγιση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν που ξεκίνησε από την Ουάσιγκτον τις τελευταίες ημέρες», είπε η ιρανική πηγή στο CNN, «αλλά τίποτα που να έχει φτάσει στο επίπεδο πλήρων διαπραγματεύσεων».
«Το Ιράν δεν ζητά συνάντηση ή άμεσες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι πρόθυμο να ακούσει, αν καταστεί, εφικτό ένα σχέδιο για μια βιώσιμη συμφωνία που θα διαφυλάσσει τα εθνικά συμφέροντα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», λέει η πηγή, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να τερματίσει όλες τις κυρώσεις κατά του Ιράν.
«Το Ιράν είναι έτοιμο να παράσχει όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα», λέει η πηγή, «αλλά έχει το δικαίωμα στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής τεχνολογίας».
Η πηγή προσθέτει ότι έχουν σταλεί μηνύματα μέσω μεσολαβητών «για να διερευνηθεί αν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου».
«Οι προτάσεις που εξετάζονται στοχεύουν όχι απλώς στην επίτευξη εκεχειρίας, αλλά σε μια συγκεκριμένη συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν», συμπληρώνει η πηγή.
