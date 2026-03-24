Ιρανική αντιπροσωπεία μεταβαίνει στο Πακιστάν ζητώντας «αυστηρές εγγυήσεις ασφαλείας» πριν τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ
Βασικός στόχος της αποστολής είναι η εξασφάλιση «στέρεων και απτών» εγγυήσεων από διαμεσολαβητές πριν ξεκινήσει οποιοσδήποτε απευθείας διάλογος με Αμερικανούς αξιωματούχους - Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ διατηρεί στενή επικοινωνία με το πακιστανικό στρατιωτικό κατεστημένο
Σε εξέλιξη φαίνεται πως βρίσκεται νέα διπλωματική πρωτοβουλία γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία του Ιράν κατευθύνεται προς το Πακιστάν, επιδιώκοντας «συγκεκριμένες και δεσμευτικές» εγγυήσεις ασφαλείας από ουδέτερους διαμεσολαβητές πριν από οποιαδήποτε απευθείας επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η εξέλιξη έρχεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για πενθήμερη παύση της στρατιωτικής εκστρατείας κατά του Ιράν, έπειτα από όσα ο ίδιος χαρακτήρισε «πολύ καλές» και «παραγωγικές» συνομιλίες με στόχο την επίτευξη «πλήρους τερματισμού του πολέμου».
Σύμφωνα με υψηλόβαθμη πηγή των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, η οποία μίλησε στο κανάλι News18 της Ινδίας, η αντιπροσωπεία αναμένεται να φθάσει στο Πακιστάν εντός των επόμενων 24 έως 48 ωρών, σε μια κίνηση που υποδηλώνει στροφή της Τεχεράνης προς περιφερειακούς εταίρους για την ενίσχυση της διαπραγματευτικής της θέσης, ιδίως σε ζητήματα ασφάλειας και πυρηνικού προγράμματος.
Η Τεχεράνη εμφανίζεται επιφυλακτική ως προς την αξιοπιστία της Ουάσιγκτον, εκφράζοντας δυσπιστία μετά από προηγούμενες διαπραγματεύσεις σε Μουσκάτ, Βιέννη και Κωνσταντινούπολη, όπου, σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι ΗΠΑ δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις τους.
Ως εκ τούτου, το Ιράν φέρεται να ζητεί πλήρεις εγγυήσεις από χώρες που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως ενδιάμεσοι, μεταξύ των οποίων το Πακιστάν, η Αίγυπτος, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία. Μόνο μετά την εξασφάλιση διεθνών δεσμεύσεων θεωρείται πιθανό να εξεταστεί το ενδεχόμενο απευθείας συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η επιλογή του Πακιστάν ως βασικού διαμεσολαβητή δεν θεωρείται τυχαία, καθώς η ηγεσία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ διατηρεί στενή επικοινωνία με το πακιστανικό στρατιωτικό κατεστημένο, το οποίο φέρεται να έχει συμβάλει στη διευκόλυνση επαφών από την αρχή της σύγκρουσης.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τεχεράνη εκφράζει εμπιστοσύνη στην παρούσα ηγεσία του Πακιστάν, και ειδικότερα στον πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ και τον αρχηγό του στρατού, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ.
Κατά την πρώτη φάση της επίσκεψης, η ιρανική αντιπροσωπεία αναμένεται να πραγματοποιήσει εντατικές συναντήσεις με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Πακιστάν.
Οι συνομιλίες εκτιμάται ότι θα περιλαμβάνουν επαφές με τον πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ, τον στρατάρχη Μουνίρ, τον υπουργό Εξωτερικών Ισάκ Νταρ και τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών ISI.
Πηγές του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών εκτιμούν ότι οι επόμενες 72 ώρες θα αποτελέσουν κρίσιμο χρονικό παράθυρο για την επιτυχία της σύνθετης διπλωματικής προσπάθειας, η οποία ενδέχεται να καθορίσει την πορεία των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό της σύγκρουσης.
Η ίδια πηγή ανέφερε ότι βασικός στόχος της αποστολής είναι η εξασφάλιση «στέρεων και απτών» εγγυήσεων από διαμεσολαβητές πριν ξεκινήσει οποιοσδήποτε απευθείας διάλογος με Αμερικανούς αξιωματούχους.
#Exclusive | A top source in Iran's Revolutionary Guards said the high-ranking delegation from Iran is expected to arrive in Pakistan in the next 24 to 48 hours— News18 (@CNNnews18) March 24, 2026
