«O Πιτ είπε ας το κάνουμε»: Ο Τραμπ έδειξε τον Χέγκσεθ για την επίθεση στο Ιράν και ο υπουργός Πολέμου χαμογέλασε αμήχανα
Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε το παρασκήνιο των συσκέψεων με κορυφαίους στρατιωτικούς για τη στρατιωτική δράση στη Μέση Ανατολή
Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του τη Δευτέρα από το Μέμφις τόνισε ότι ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ ήταν ο πρώτος που εισηγήθηκε στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, κατά τη διάρκεια διαβουλεύσεων με στενούς συνεργάτες για την κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή.
Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι συγκάλεσε τηλεφωνική σύσκεψη με κορυφαίους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο Χέγκσεθ και ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, πτέραρχος Νταν Κέιν, προκειμένου να αξιολογηθούν τα δεδομένα γύρω από το ιρανικό ζήτημα πριν ληφθούν αποφάσεις.
Όπως είπε, παρουσίασε στους συνεργάτες του το δίλημμα μεταξύ συνέχισης της κλιμάκωσης ή ανάληψης στρατιωτικής δράσης με στόχο την εξουδετέρωση της απειλής. «Κάλεσα τον Πιτ, κάλεσα τον στρατηγό Κέιν, κάλεσα πολλούς από τους εξαιρετικούς συνεργάτες μας και είπα ότι έχουμε ένα πρόβλημα στη Μέση Ανατολή. Έχουμε μια χώρα, το Ιράν, που επί 47 χρόνια τρομοκρατεί και βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση πυρηνικού όπλου» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στρέφοντας το βλέμμα του προς τον Χέγκσεθ, που καθόταν στα δεξιά του, ο Τραμπ πρόσθεσε: «Και Πιτ, νομίζω ότι ήσουν ο πρώτος που μίλησε. Και είπες: “Ας το κάνουμε, γιατί δεν μπορείς να τους αφήσεις να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο”».
Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ χαμογέλασε αμήχανα, καθώς ο Τραμπ συνέχιζε να συζητά τις εν εξελίξει συνομιλίες με το Ιράν, ισχυριζόμενος ότι είχαν «ξεκινήσει χθες το βράδυ».
«Νομίζω ότι πάνε πολύ καλά. Θέλουν ειρήνη – έχουν συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, ξέρεις αλλά θα δούμε. Πρέπει να το πετύχουμε. Αλλά θα έλεγα ότι οι πιθανότητες είναι πολύ καλές» συμπλήρωσε.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι το Ισραήλ «έχει υπάρξει ένας σπουδαίος σύμμαχος σε αυτόν τον αγώνα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα