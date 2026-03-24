Τουλάχιστον 8 νεκροί από μαζικές ρωσικές επιθέσεις με drones στην Ουκρανία το τελευταίο 24ωρο
Επίθεση με πάνω από 900 drones εξαπέλυσε η Ρωσία μέσα σε ένα 24ωρο πλήττοντας πόλεις στη δυτική Ουκρανία, μεγάλης ζημιές κoντά σε μνημείο κληρονομιάς της UNESCO
Στους νυχτερινούς βομβαρδισμούς στην Ουκρανία σκοτώθηκαν άλλοι πέντε άνθρωποι σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, μέσα σε 24 ώρες η Ρωσία εκτόξευσε 948 δρόνους. Κατά τη διάρκεια της ημέρας σήμερα εκτοξεύτηκαν 556 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και από αυτά καταρρίφθηκαν τα 541. Η συνήθης τακτική της Ρωσίας τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι να εξαπολύει μαζικές αεροπορικές επιθέσεις τη νύχτα.
Πλάνα που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος να συντρίβεται σε ένα παλιό κτίριο δίπλα σε μια εκκλησία, στο ιστορικό κέντρο του Λβιβ, πόλης που απέχει 60 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Πολωνία. Σε μια άλλη πόλη της δυτικής Ουκρανίας, το Ιβάνο-Φρανκίφσκ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την κυβερνήτρια Σβιτάλνα Ονίσουκ.
Horror in Lviv: Russian Drone Smashes UNESCO Heritage Heart – Historic Center in Flames, Civilians Injured.
Lviv, Ukraine – March 24, 2026 — In a brazen daytime assault, a Russian drone slammed into the very center of Lviv today, ripping through a residential building and…
Ο δήμαρχος Ρουσλάν Μαρτσίνκιφ είπε ότι έσπασαν τα τζάμια σε ένα μαιευτήριο, αλλά δεν τραυματίστηκε κανείς. Η κυβερνήτρια της Βινίτσια Νατάλια Ζαμπολότνα ανέφερε σε ανάρτηση στο Telegram ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν σε αυτήν την περιοχή.
Στο Λβιβ, ο δήμαρχος Αντρίι Σαντόβιι είπε ότι ένα συγκρότημα κατοικιών χτυπήθηκε από έναν δρόνο, ενώ συντρίμμια ενός άλλου έπεσαν σε δρόμο.
«Η Ρωσία επιτίθεται στο πολυσύχναστο κέντρο της πόλης με το φως της ημέρας», έγραψε η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο στην πλατφόρμα Χ. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Λβιβ, Μαξίμ Κοζίτσκι, υπέστη ζημίες η περιοχή γύρω από την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα, του 17ου αιώνα, που έχει χαρακτηριστεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO. Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία εξέδωσε προειδοποιήσεις για εμφάνιση δρόνων σε περισσότερες από δέκα περιοχές σε όλη τη χώρα. Αξιωματούχοι στη Βινίτσια και το Τερνόπιλ, πόλεις που απέχουν εκατοντάδες χιλιόμετρα από το μέτωπο, είπαν ότι ακούγονταν εκρήξεις και κάλεσαν τους κατοίκους να σπεύσουν στα καταφύγια.
Κατά τις νυχτερινές επιθέσεις σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι σε όλη την Ουκρανία και προκλήθηκαν προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο της γειτονικής Μολδαβίας. Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, η Ρωσία εκτόξευσε 34 πυραύλους και 392 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και από αυτά καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν 25 πύραυλοι και 365 δρόνοι. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν σε επίθεση κοντά στην Πολτάβα, στην ανατολική Ουκρανία.
The number of people injured after the Russian drone attack on Lviv has risen to 13, according to the city's Mayor Andriy Sadovyi. — March 24, 2026
«Συνεχίστε να στηρίζετε την Ουκρανία»Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι αναφέρθηκαν ζημιές σε 11 περιοχές και έκανε εκ νέου έκκληση στους συμμάχους του Κιέβου να στείλουν πυρομαχικά για την αντιαεροπορική άμυνα. Ο κυριότερος προμηθευτής αντιαεροπορικών συστημάτων ικανών να αναχαιτίζουν βαλλιστικούς πυραύλους είναι οι ΗΠΑ και ο Ζελένσκι προειδοποιεί ότι η Ουκρανία θα αντιμετωπίσει ελλείψεις τώρα που η Ουάσινγκτον επικεντρώνεται στον πόλεμο στο Ιράν.
Recovery efforts are underway in our regions following last night's massive Russian attack. In Zaporizhzhia and Poltava, ordinary apartment buildings were damaged, and fires broke out. Nearly 40 drones were launched against Shostka in the Sumy region. In Slatyne, in the Kharkiv… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський, March 24, 2026
«Είναι σημαντικό να συνεχίσετε να στηρίζετε την Ουκρανία. Είναι σημαντικό να υλοποιηθούν εγκαίρως όλες οι συμφωνίες για την αντιαεροπορική άμυνα», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.
