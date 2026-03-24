Στη ροή της ημέρας μας, κάθε στιγμή μετράει. Και όταν κάτι απρόοπτο συμβεί στον δρόμο, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι να μπορούμε να το διαχειριστούμε γρήγορα και απλά, χωρίς να χάσουμε τον ρυθμό μας.
Ιρανικός πύραυλος αναχαιτίστηκε στον εναέριο χώρο του Λιβάνου
Σύμφωνα με δύο ανώτερες πηγές ασφαλείας του Λιβάνου, η αναχαίτιση έγινε από «ξένο πολεμικό πλοίο»
Ένας ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος αναχαιτίστηκε σήμερα στον εναέριο χώρο του Λιβάνου - κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά - δήλωσαν στο Reuters τρεις ανώτερες πηγές ασφαλείας του Λιβάνου, με δύο από αυτές να λένε ότι η αναχαίτιση έγινε από «ξένο πολεμικό πλοίο».
Το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε ότι θραύσματα πυραύλου έπεσαν σε πόλεις βόρεια της Βηρυτού και προκάλεσαν ελαφρούς τραυματισμούς.
Νωρίτερα σήμερα, οι Αρχές του Λιβάνου ανακοίνωσαν την απέλαση του πρεσβευτή του Ιράν, τον οποίο και κήρυξαν «ανεπιθύμητο πρόσωπο» δίνοντας του διορία να φύγει από τον Λίβανο μέχρι την Κυριακή.
Το μέτρο αυτό ελήφθη αφού η Βηρυτός κατηγόρησε τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν ότι διευθύνουν τις επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ από τον Λίβανο και ανακοίνωσε ότι απαγορεύει τις δραστηριότητές τους στο λιβανικό έδαφος.
Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο πύραυλος κατευθυνόταν προς την πρεσβεία των ΗΠΑ περίπου 14 χιλιόμετρα έξω από τη Βηρυτό και αναχαιτίστηκε από αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος πάνω από την χριστιανική περιφέρεια Κεσερβάν, ενώ τα θραύσματα του πυραύλου έπληξαν την παραθαλάσσια πόλη Τζούνιε και τη γειτονική κωμόπολη Σαχέλ Άλμα.
