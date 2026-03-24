Στη ροή της ημέρας μας, κάθε στιγμή μετράει. Και όταν κάτι απρόοπτο συμβεί στον δρόμο, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι να μπορούμε να το διαχειριστούμε γρήγορα και απλά, χωρίς να χάσουμε τον ρυθμό μας.
Σύλληψη δύο υπόπτων στην Γερμανία για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας
Οι δύο συλληφθέντες εκτιμάται ότι κατασκόπευαν για λογαριασμό ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών ένα άτομοτο οποίο προμήθευε drones στην Ουκρανία
Ένας Ουκρανός και μία Ρουμάνα συνελήφθησαν ως ύποπτοι για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας, ανακοίνωσε πριν από λίγο η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία στην Γερμανία.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η 'Αλλα Σ. συνελήφθη στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία από ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας και αξιωματικούς της Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ) της Βαυαρίας, ενώ ο Σεργκέι Ν. συνελήφθη στο Αλικάντε από τις ισπανικές αρχές. Οι δύο συλληφθέντες εκτιμάται ότι από τον Δεκέμβριο του 2025 κατασκόπευαν για λογαριασμό ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών ένα άτομο στη Γερμανία το οποίο προμήθευε drones στην Ουκρανία, ενώ βιντεοσκοπούσαν συστηματικά τον τόπο εργασίας και την κατοικία του.
Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, οι γερμανικές αρχές πιστεύουν ότι η παρακολούθηση είχε ως στόχο την προετοιμασία περαιτέρω επιχειρήσεων παρακολούθησης του προμηθευτή drones - ενδεχομένως επίθεση εναντίον του ή και απόπειρα δολοφονίας του. Το υπό παρακολούθηση άτομο βρίσκεται πλέον σε ασφαλές μέρος και λαμβάνει ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης, αναφέρει το περιοδικό. Η εταιρία του προμήθευε drones στην Ουκρανία και ειδικεύεται στην παραγωγή μεμονωμένων εξαρτημάτων τους.
