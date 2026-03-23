Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του FDP μετά τις τελευταίες ήττες σε κρατιδιακές εκλογές στη Γερμανία
ΚΟΣΜΟΣ
FDP Παραίτηση Γερμανία Εκλογές Βάδη - Βυρτεμβέργη

Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του FDP μετά τις τελευταίες ήττες σε κρατιδιακές εκλογές στη Γερμανία

Είμαι έτοιμος να αναλάβω την ευθύνη, στόχος μου είναι να εξασφαλίσω ανανεωμένη νομιμοποίηση, ανέφερε ο Κρίστιαν Ντυρ

Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του FDP μετά τις τελευταίες ήττες σε κρατιδιακές εκλογές στη Γερμανία
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τις παραιτήσεις τους υπέβαλαν νωρίτερα σήμερα ο αρχηγός του Κόμματος των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP), Κρίστιαν Ντυρ, και τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής του κόμματος, μετά τη νέα βαριά ήττα στις χθεσινές κρατιδιακές εκλογές στη Ρηνανία-Παλατινάτο, όπου, όπως και στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, το κόμμα έμεινε εκτός κοινοβουλίου.

Η νέα ομοσπονδιακή επιτροπή και ο πρόεδρος θα εκλεγούν στο συνέδριο του FDP τον Μάιο, περίπου έναν χρόνο νωρίτερα από το προβλεπόμενο, δήλωσε ο κ. Ντυρ, επισημαίνοντας ότι σκοπεύει και ο ίδιος να είναι υποψήφιος. «Έχω ένα σαφές όραμα για την κατεύθυνση του FDP. Είμαι έτοιμος να αναλάβω την ευθύνη. Στόχος μου είναι να εξασφαλίσω ανανεωμένη νομιμοποίηση», ανέφερε.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα γερμανικών ΜΜΕ, στο FDP εξετάζεται το ενδεχόμενο εφαρμογής του μοντέλου «διπλής ηγεσίας», όπως στους Πρασίνους, στην Αριστερά και στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), κάτι το οποίο πάντως για την ώρα δεν προβλέπεται από το καταστατικό του κόμματος.


Τη φιλοδοξία της για εκλογή στην νέα ηγεσία εξέφρασε και η ευρωβουλευτής του κόμματος Άγκνες Στρακ-Τσίμερμαν, ενώ και ο πρώην γραμματέας του FDP Βόλφγκανγκ Κουμπίκι δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να θέσει και ο ίδιος υποψηφιότητα.

Μέχρι πάντως το συνέδριο του Μαΐου παραμένει στη θέση της η σημερινή ηγεσία.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Φωτογραφίζεις - Στέλνεις - ΣυνεχίΖΕΙΣ: Τρεις κινήσεις αρκούν για να συνεχίσεις τη διαδρομή σου

Φωτογραφίζεις - Στέλνεις - ΣυνεχίΖΕΙΣ: Τρεις κινήσεις αρκούν για να συνεχίσεις τη διαδρομή σου

Στη ροή της ημέρας μας, κάθε στιγμή μετράει. Και όταν κάτι απρόοπτο συμβεί στον δρόμο, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι να μπορούμε να το διαχειριστούμε γρήγορα και απλά, χωρίς να χάσουμε τον ρυθμό μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

