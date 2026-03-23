Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του FDP μετά τις τελευταίες ήττες σε κρατιδιακές εκλογές στη Γερμανία
Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του FDP μετά τις τελευταίες ήττες σε κρατιδιακές εκλογές στη Γερμανία
Είμαι έτοιμος να αναλάβω την ευθύνη, στόχος μου είναι να εξασφαλίσω ανανεωμένη νομιμοποίηση, ανέφερε ο Κρίστιαν Ντυρ
Τις παραιτήσεις τους υπέβαλαν νωρίτερα σήμερα ο αρχηγός του Κόμματος των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP), Κρίστιαν Ντυρ, και τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής του κόμματος, μετά τη νέα βαριά ήττα στις χθεσινές κρατιδιακές εκλογές στη Ρηνανία-Παλατινάτο, όπου, όπως και στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, το κόμμα έμεινε εκτός κοινοβουλίου.
Η νέα ομοσπονδιακή επιτροπή και ο πρόεδρος θα εκλεγούν στο συνέδριο του FDP τον Μάιο, περίπου έναν χρόνο νωρίτερα από το προβλεπόμενο, δήλωσε ο κ. Ντυρ, επισημαίνοντας ότι σκοπεύει και ο ίδιος να είναι υποψήφιος. «Έχω ένα σαφές όραμα για την κατεύθυνση του FDP. Είμαι έτοιμος να αναλάβω την ευθύνη. Στόχος μου είναι να εξασφαλίσω ανανεωμένη νομιμοποίηση», ανέφερε.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα γερμανικών ΜΜΕ, στο FDP εξετάζεται το ενδεχόμενο εφαρμογής του μοντέλου «διπλής ηγεσίας», όπως στους Πρασίνους, στην Αριστερά και στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), κάτι το οποίο πάντως για την ώρα δεν προβλέπεται από το καταστατικό του κόμματος.
Τη φιλοδοξία της για εκλογή στην νέα ηγεσία εξέφρασε και η ευρωβουλευτής του κόμματος Άγκνες Στρακ-Τσίμερμαν, ενώ και ο πρώην γραμματέας του FDP Βόλφγκανγκ Κουμπίκι δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να θέσει και ο ίδιος υποψηφιότητα.
Μέχρι πάντως το συνέδριο του Μαΐου παραμένει στη θέση της η σημερινή ηγεσία.
Η νέα ομοσπονδιακή επιτροπή και ο πρόεδρος θα εκλεγούν στο συνέδριο του FDP τον Μάιο, περίπου έναν χρόνο νωρίτερα από το προβλεπόμενο, δήλωσε ο κ. Ντυρ, επισημαίνοντας ότι σκοπεύει και ο ίδιος να είναι υποψήφιος. «Έχω ένα σαφές όραμα για την κατεύθυνση του FDP. Είμαι έτοιμος να αναλάβω την ευθύνη. Στόχος μου είναι να εξασφαλίσω ανανεωμένη νομιμοποίηση», ανέφερε.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα γερμανικών ΜΜΕ, στο FDP εξετάζεται το ενδεχόμενο εφαρμογής του μοντέλου «διπλής ηγεσίας», όπως στους Πρασίνους, στην Αριστερά και στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), κάτι το οποίο πάντως για την ώρα δεν προβλέπεται από το καταστατικό του κόμματος.
Christian Dürr tritt als Parteichef der FDP zurück. #ltwrp #ltwrlphttps://t.co/rjr0fKNcEY— Deutschland Wählt (@Wahlen_DE) March 23, 2026
Τη φιλοδοξία της για εκλογή στην νέα ηγεσία εξέφρασε και η ευρωβουλευτής του κόμματος Άγκνες Στρακ-Τσίμερμαν, ενώ και ο πρώην γραμματέας του FDP Βόλφγκανγκ Κουμπίκι δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να θέσει και ο ίδιος υποψηφιότητα.
Μέχρι πάντως το συνέδριο του Μαΐου παραμένει στη θέση της η σημερινή ηγεσία.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
