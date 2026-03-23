Σε τεχνητό κώμα 19χρονη πυγμάχος στις ΗΠΑ μετά από σκληρό νοκ άουτ, δείτε βίντεο
Η 19χρονη πυγμάχος junior flyweight Ίσις Σίο τέθηκε τεχνητό κώμα μετά το σοβαρό νοκ-άουτ που υπέστη το Σάββατο, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ESPN.

Η ProBoxTV ανακοίνωσε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι η αθλήτρια βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, τονίζοντας πως «οι σκέψεις όλων είναι μαζί της και την οικογένειά της σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή», ενώ εκφράστηκαν προσευχές για ταχεία ανάρρωση εκ μέρους του διευθύνοντος συμβούλου Γκάρι Τζόνας και της οικογένειας της ProBox.


Το νοκ-άουτ στον αγώνα


Σύμφωνα με την NYP, η αθλήτρια έμεινε αναίσθητη μετά από πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι στον αγώνα της με την Jocelyn Camarillo, που διεξήχθη στο Orange Show Event Center στο San Bernardino της Καλιφόρνια. Η αντίπαλός της πέτυχε ένα γρήγορο αριστερό κροσέ και τρία ακόμη χτυπήματα, με αποτέλεσμα η Σίο να πέσει, ενώ ο αγώνας ολοκληρώθηκε σε μόλις στα 78 δευτερόλεπτα.

Jocelyn Camarillo KO’s Isis Sio with 44 seconds left of Round 1‼️ #Boxing #CamarilloSio #ProBoxTv


Αμέσως μετά το νοκ-άουτ, η νεαρή πυγμάχος δέχθηκε ιατρική φροντίδα και μεταφέρθηκε με φορείο εκτός αρένας και στη συνέχεια οδηγήθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Loma Linda University Health Medical Center. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρουσίασε σπασμούς, ένδειξη σοβαρότερου τραυματισμού.


Η καριέρα της

Η Ίσις Σίο, κατάγεται από το Ντίκινσον της Βόρειας Ντακότα, έγινε η μοναδική ενεργή επαγγελματίας πυγμάχος της πολιτείας της όταν πέρασε στο επαγγελματικό επίπεδο τον Σεπτέμβριο. Ήταν επίσης η πρώτη αθλήτρια από τη Βόρεια Ντακότα που προχώρησε από τις ερασιτεχνικές κατηγορίες μετά το 2019, έχοντας ξεκινήσει την πυγμαχία σε ηλικία 18 ετών.

Σύμφωνα με το KFYR TV, αποφάσισε να ασχοληθεί με το άθλημα επηρεασμένη από τον πατέρα και τον θείο της, που επίσης πυγμαχούσαν.


Προηγούμενος τραυματισμός


Το σοβαρό νοκ-άουτ ακολούθησε άλλο πρόσφατο περιστατικό, στον αγώνα της 30ης Ιανουαρίου με την Πέρλα Μπαζουάλντα, όπου είχε δεχθεί ισχυρά χτυπήματα στο σώμα. Η νεαρή πυγμάχος έχει ρεκόρ 1-3 στην επαγγελματική της καριέρα, με ήττα στο ντεμπούτο από την Τζέσικα Ράντκε Μαλτέζ και μοναδική νίκη απέναντι στην Κέιτλιν Ράντκα.
