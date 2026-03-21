Σοκαριστικό βίντεο δείχνει οδηγό να παρασύρει ποδηλάτες στη Νέα Υόρκη, ένας νεκρός και 4 τραυματίες
Τροχαίο Δυστύχημα Χάρλεμ Νέα Υόρκη

Ο 49χρονος οδηγός συνελήφθη χωρίς να τραυματιστεί - Οι αρχές ερευνούν το περιστατικό και, προς το παρόν, δεν έχουν ανακοινώσει κατηγορίες

Σοκαριστικό βίντεο αποκαλύπτει την τρομακτική στιγμή που ένας οδηγός παρασύρει δύο ποδηλάτες κατά μήκος μιας πολυσύχναστης οδού στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός και τον τραυματισμό τεσσάρων άλλων.

Ο 49χρονος οδηγός ενός κόκκινου Hyundai Tucson φαίνεται σε βίντεο να παρασύρει δύο ποδηλάτες με τους πεζούς να τρέχουν πανικόβλητοι να προστατευτούν.



«Είδα δύο άνδρες να κείτονται εκεί, δεν μπορούσαν να κινηθούν, με το πρόσωπο τους προς τα κάτω, αυτοί ήταν οι δύο που χτυπήθηκαν με τα ποδήλατά τους και σύρθηκαν από το αυτοκίνητο», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Ο οδηγός δεν φαίνεται να κάνει καμία προσπάθεια να σταματήσει, καθώς συνεχίζει με πατημένο το γκάζι, σύμφωνα με τους μάρτυρες και το βίντεο. Η σκηνή φτάνει σε απόλυτη αποκορύφωση όταν το αυτοκίνητο πέφτει πάνω σε σταθμευμένο αστυνομικό όχημα και στη συνέχεια συγκρούεται με ένα φορτηγό, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί.

See it: Video captures deadly car accident in Harlem


«Ο οδηγός φαινόταν μεθυσμένος ή κάτι τέτοιο», ανέφερε εργαζόμενος στην περιοχή. «Δεν μπορείς να αναπτύξεις τέτοια ταχύτητα».

Οι δύο ποδηλάτες, ηλικίας 33 και 28, διακομίστηκαν σε νοσοκομεία σε κρίσιμη κατάσταση. Δυστυχώς, ο 28χρονος ποδηλάτης υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο οδηγός του Hyundai συνελήφθη χωρίς να τραυματιστεί.

Οι αρχές ερευνούν το περιστατικό και, προς το παρόν, δεν έχουν ανακοινώσει κατηγορίες για τον οδηγό.
Thema Insights

Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Πώς η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Όμιλο ΔΕΗ

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί θεμέλιο της στρατηγικής του Ομίλου ΔΕΗ. Σε ένα ενεργειακό περιβάλλον που μετασχηματίζεται με ταχύτητα, η υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και η ενσωμάτωση αρχών κυκλικής οικονομίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα.

Η ανακύκλωση μπαταριών περνά σε μια νέα εποχή ευαισθητοποίησης - Το πρόγραμμα που απευθύνεται στον επιχειρηματικό κόσμο

Από τα 75.000 σημεία συλλογής μέχρι την ενημέρωση και την εκπαίδευση, η ΑΦΗΣ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της ανακύκλωσης στην καθημερινότητά μας

