Στο Ισραήλ αύριο ο ΥΠΕΞ της Γαλλίας για να δώσει συνέχεια στις «διπλωματικές προσπάθειες» του Μακρόν για αποκλιμάκωση
Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό θα συζητήσει την κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας, τις ανθρωπιστικές προκλήσεις και τις προοπτικές αποκλιμάκωσης
Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, αναμένεται να μεταβεί αύριο στο Ισραήλ, στην πρώτη του επίσκεψη στη χώρα από τον Νοέμβριο του 2024 και, ιδίως, μετά την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία τον Σεπτέμβριο του 2025, η οποία είχε προκαλέσει την οργή της ισραηλινής κυβέρνησης.
«Μετά το ταξίδι του στον Λίβανο, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό θα επισκεφθεί το Ισραήλ την Παρασκευή 20 Μαρτίου», ενημέρωσε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας επισκέφθηκε σήμερα τον Λίβανο, όπου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ.
Συνέχεια στις διπλωματικές προσπάθειες του ΜακρόνΚατά τη διάρκεια των επαφών του στο Ισραήλ, ο Γάλλος ΥΠΕΞ θα συζητήσει «την κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας, τις ανθρωπιστικές προκλήσεις και τις προοπτικές αποκλιμάκωσης, δίνοντας συνέχεια στις διπλωματικές προσπάθειες του προέδρου» Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
