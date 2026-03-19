Νέα επίθεση του Ιράν στο Τελ Αβίβ: Η στιγμή της αναχαίτισης βαλλιστικών από το Iron Dome στην κάμερα του protothema

Δεν σταματούν οι επιθέσεις του Ιράν και της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, με το Iron Dome να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και να αναχαιτίζει βαλλιστικούς και drones που εκτοξεύονται από Τεχεράνη και Λίβανο.Έτσι, το πρωί της Πέμπτης ήχησαν ξανά σειρήνες στο Τελ Αβίβ και την ευρύτερη περιοχή του κεντρικού Ισραήλ, σε ώρα που έχει, συνηθίσει, πλέον να χτυπά μαζικά το Ιράν, με τον ανταποκριτή τουνα καταγράφει τις διαδοχικές αναχαιτίσεις. Παράλληλα, διακρίνονται οι πολίτες να κινούνται με γοργό βήμα προς τα καταφύγια.