Νέα επίθεση του Ιράν στο Τελ Αβίβ: Η στιγμή της αναχαίτισης βαλλιστικών από το Iron Dome στην κάμερα του protothema
Σειρήνες στο κεντρικό Ισραήλ, κάτοικοι σπεύδουν στα καταφύγια, όλα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του protothema, Γιάννης Χαραμίδης

Αποστολή στο Ισραήλ: Γιάννης Χαραμίδης
Δεν σταματούν οι επιθέσεις του Ιράν και της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, με το Iron Dome να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και να αναχαιτίζει βαλλιστικούς και drones που εκτοξεύονται από Τεχεράνη και Λίβανο.

Έτσι, το πρωί της Πέμπτης ήχησαν ξανά σειρήνες στο Τελ Αβίβ και την ευρύτερη περιοχή του κεντρικού Ισραήλ, σε ώρα που έχει, συνηθίσει, πλέον να χτυπά μαζικά το Ιράν, με τον ανταποκριτή του protothema, Γιάννη Χαραμίδη να καταγράφει τις διαδοχικές αναχαιτίσεις. Παράλληλα, διακρίνονται οι πολίτες να κινούνται με γοργό βήμα προς τα καταφύγια.

Δείτε τα σχετικά βίντεο με τους ήχους κατά τη διάρκεια των αναχαιτίσεων να είναι χαρακτηριστικοί:

@protothema.gr

❗️Δεν σταματούν οι επιθέσεις στο Τελ Αβιβ - Το Iron Dome αναχαιτιζει ασταμάτητα #protothema #news #iran #greektiktok #tiktokgreece @John Haramidis

♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr

@protothema.gr

❗️Δεν σταματούν οι επιθέσεις στο Τελ Αβιβ - Το Iron Dome αναχαιτιζει ασταμάτητα #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece #israel

♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
