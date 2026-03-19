Φωτιά σε πλοίο που υπέστη πλήγμα από άγνωστο βλήμα στον Κόλπο του Ομάν
Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή ανατολικά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κοντά στο στρατηγικό Στενό του Ορμούζ - Δεν έχουν αναφερθεί θύματα
Πλοίο υπέστη πλήγμα από άγνωστο βλήμα τα ξημερώματα της Πέμπτης στον Κόλπο του Ομάν, ανατολικά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κοντά στο στενό του Ορμούζ. Το περιστατικό, που καταγράφηκε 11 ναυτικά μίλια ανατολικά του Κορ Φακκάν, προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφος, σύμφωνα με την υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO). Δεν έχουν αναφερθεί θύματα.
Το πλοίο, το οποίο δραστηριοποιείται στον Κόλπο του Ομάν, χτυπήθηκε από ένα άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά στο σκάφος. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή ανατολικά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κοντά στο στρατηγικό Στενό του Ορμούζ, το οποίο αποτελεί σημαντικό πέρασμα για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα και τη μεταφορά πετρελαίου.
Από την αρχή του πολέμου, περισσότερα από 20 πλοία, μεταξύ των οποίων πετρελαιοφόρα, φορτηγά πλοία και άλλα σκάφη, έχουν αναφέρει παρόμοια περιστατικά στην περιοχή του Αραβικού Κόλπου, του Στενού του Ορμούζ και του Κόλπου του Ομάν. Αυτά τα περιστατικά αναδεικνύουν την αυξανόμενη αστάθεια και τον κίνδυνο στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.
UKMTO WARNING 024-26— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) March 18, 2026
