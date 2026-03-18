Μέσα από σταθερές πρωτοβουλίες, η METRO μετατρέπει την ανακύκλωση σε καθημερινή πρακτική με μετρήσιμο αποτέλεσμα
Ρώσος στρατιώτης πετά drone μεσα σε αίθουσα πανεπιστημίου και προκαλεί ατύχημα: Δείτε βίντεο
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που ένας Ρώσος στρατιώτης αποφασίζει να πετάξει το drone του μέσα σε αίθουσα πανεπιστημίου, το οποίο χτυπάει στο ταβάνι και πέφτει με δύναμη στο πάτωμα.
Συγκεκριμένα, ο στρατιώτης βρέθηκε σε εκπαιδευτική δομή στη Ρωσία για να μιλήσει στους σπουδαστές αναφορικά με τον στρατό, στο πλαίσιο προσπάθειας στρατολόγησης νεαρών ανδρών για την Μονάδα Χειριστών Drones.
Προκειμένου να γίνει πιο πειστικός, κάποια στιγμή αποφασίζει να θέσει σε λειτουργία το drone του. Σε βίντεο που έχει δημοσιεύσει το Visegrád 24 στο Χ, φαίνεται ο στρατιώτης να παίρνει στα χέρια του το χειριστήριο και να απογειώνει το drone. Αυτό άρχικά κάνει μια κάθετη κίνηση προς τα πάνω, όμως αυτό γίνεται τόσο απότομα που τελικά χτυπάει στο ταβάνι και πέφτει με δύναμη αρχικά στην έδρα και μετά στο πάτωμα και σπάει.
🇷🇺 A Russian soldier visited a college to recruit students into the army and decided to showcase his “professional” drone-piloting skills. pic.twitter.com/KNuUi9YdQk— Visegrád 24 (@visegrad24) March 18, 2026
Σημειώνεται ότι οι επικσέψεις στρατιωτικών σε πανεπιστημιακές σχολές είναι μια σύνηθης τρακτική του ρωσικού στρατού, ειδικά μετά την εισβολή στην Ουκρανία, σε μια προσπάθεια να στρατολογηθούν νέοι άνδρες.
