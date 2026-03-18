Ρώσος στρατιώτης πετά drone μεσα σε αίθουσα πανεπιστημίου και προκαλεί ατύχημα: Δείτε βίντεο
Ο στρατιώτης βρέθηκε σε πανεπιστημιακό συγκρότημα για να μιλήσει στους σπουδαστές αναφορικά με το τι κάνει ο ρωσικός στρατός, σε μια προσπάθεια στρατολόγησης νεαρών ανδρών

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που ένας Ρώσος στρατιώτης αποφασίζει να πετάξει το drone του μέσα σε αίθουσα πανεπιστημίου, το οποίο χτυπάει στο ταβάνι και πέφτει με δύναμη στο πάτωμα.

Συγκεκριμένα, ο στρατιώτης βρέθηκε σε εκπαιδευτική δομή στη Ρωσία για να μιλήσει στους σπουδαστές αναφορικά με τον στρατό, στο πλαίσιο προσπάθειας στρατολόγησης νεαρών ανδρών για την Μονάδα Χειριστών Drones.

Προκειμένου να γίνει πιο πειστικός, κάποια στιγμή αποφασίζει να θέσει σε λειτουργία το drone του. Σε βίντεο που έχει δημοσιεύσει το Visegrád 24 στο Χ, φαίνεται ο στρατιώτης να παίρνει στα χέρια του το χειριστήριο και να απογειώνει το drone. Αυτό άρχικά κάνει μια κάθετη κίνηση προς τα πάνω, όμως αυτό γίνεται τόσο απότομα που τελικά χτυπάει στο ταβάνι και πέφτει με δύναμη αρχικά στην έδρα και μετά στο πάτωμα και σπάει.

Δείτε το βίντεο


Αμέσως, ο στραιτώτης το παίρνει στα χέρια του και τσεκάρει να δει αν έχει γίνει κάποια ζημιά.

Σημειώνεται ότι οι επικσέψεις στρατιωτικών σε πανεπιστημιακές σχολές είναι μια σύνηθης τρακτική του ρωσικού στρατού, ειδικά μετά την εισβολή στην Ουκρανία, σε μια προσπάθεια να στρατολογηθούν νέοι άνδρες.
