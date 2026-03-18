Το Ιράν εκτέλεσε άνδρα που κατηγορήθηκε για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ και διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών
Εκτελέστηκε δια απαγχονισμού - Η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της μακροχρόνιας σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ

Οι ιρανικές αρχές προχώρησαν στον απαγχονισμό άνδρα που κατηγορήθηκε ότι κατασκόπευε για λογαριασμό του Ισραήλ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Mizan, όργανο της δικαστικής εξουσίας, κατά το οποίο επρόκειτο για τον Κουρός Κεϊβανί.

Ο άνδρας αυτός κρίθηκε «ένοχος» στη δίκη του με την κατηγορία πως είχε «προμηθεύσει την υπηρεσία κατασκοπείας του Ισραήλ, τη Μοσάντ, με φωτογραφίες και πληροφορίες για ευαίσθητες τοποθεσίες στο Ιράν», μετέδωσε νωρίς το πρωί το Mizan.

Σε μυστικό πόλεμο με το Ισραήλ επί δεκαετίες, οι αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχουν εκτελέσει δεκάδες ανθρώπους που κατηγορούσαν πως ήταν πράκτορες της Μοσάντ ή ότι διευκόλυναν επιχειρήσεις της στην ιρανική επικράτεια.

